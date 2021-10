Ashmore est touché par les turbulences liées à Evergrande

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs britannique Ashmore a accusé un recul de 3,1 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros) de ses encours gérés au troisième trimestre, dont un milliard de décollecte nette. Ses actifs sont retombés à 91,3 milliards de dollars. Spécialiste des marchés émergents, le groupe a souffert des craintes de certains investisseurs vis-à-vis des perspectives de croissance des économies émergentes, confrontées au bond de l'inflation et du prix des matières premières et aux effets d'une politique monétaire plus restrictive dans de nombreux pays. Les difficultés du promoteur immobilier chinois Evergrande ont accru la méfiance des clients d'Ashmore. Le gérant britannique détenait à fin juin plus de 400 millions de dollars d'obligations émises par le conglomérat et ses filiales.