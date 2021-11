ASHLER & MANSON renforce son positionnement stratégique à Lyon avec la signature d’une nouvelle licence de marque avec CAP CREDIT et le lancement de son nouveau concept le « CAFE DES PROPRIOS »

Avec près de 20 agences sur le territoire et 100 collaborateurs, ASHLER & MANSON positionnée parmi les principaux acteurs du marché du courtage en crédit immobilier et assurance de prêts au niveau national, annonce son renforcement stratégique sur la région Lyonnaise autour de la signature d’une nouvelle licence de marque « by Ashler & Manson » avec CAP CREDIT et le lancement prochain de son nouveau concept d’agence « CAFE DES PROPRIOS ».



- Signature d’une nouvelle licence de marque « By Ashler & Manson » avec CAP CREDIT - courtier haut de gamme en prêt immobilier.

Avec trois agences implantées dans la région Lyonnaise sur Marcy l’Etoile, Lyon 2ème et Vienne, CAP CREDIT – expert indépendant du financement immobilier depuis 2006 – dispose d’une équipe de 14 personnes et anticipe sur 2021 un chiffre d’affaires de près de 1 m€ pour 110 m€ de financement.

Avec déjà 5 signatures de licences de marque enregistrées depuis le 1er semestre 2021 (Limoges, Chalon-sur-Saône, La Haute-Savoie, Lille et Anglet) la récente signature à Lyon confirme le succès du déploiement commercial de la marque sur le territoire.



