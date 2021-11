ASHLER & MANSON : Point d’activité sur 9 Mois 2021 : forte hausse du chiffre d’affaires / Une dynamique forte sur l’immobilier neuf / Des perspectives de croissance et des axes de développement à fort effet de levier

ASHLER & MANSON a réalisé sur 9 mois un chiffre d’affaires de 3 065 k€ (données non auditées) dépassant celui réalisé sur l’ensemble de l’année 2020 (pour rappel 2 880 k€). Cette performance traduit la dynamique du marché de l’immobilier neuf et le rebond d’activité sur le secteur des crédits et assurances. La société a contribué pour environ 300 millions d’euros de financement soit un volume d’activité équivalent à celui généré sur les 12 mois 2020.



En dépit d’un contexte économique fragilisé par la pandémie du COVID-19, le marché de l’immobilier affiche des signaux positifs d’une reprise dynamique sur 2021. Le niveau des taux particulièrement bas et l'attrait des Français pour la pierre restant élevé, la demande de crédit reste dynamique.



Afin de pallier les baisses de commissions bancaires depuis plusieurs années, ASHLER & MANSON n’a cessé de faire évoluer son modèle, avec une offre de services élargie, visant à développer son volume d’affaires et se démarquer dans un marché très concurrentiel, qui porte déjà ses fruits.



Lire le communiqué :