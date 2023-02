ASHLER & MANSON : Parmi les 500 champions de la croissance 2023

Le Journal Les Echos Week-End et Statista publient, pour la septième année consécutive, le palmarès 2023 des 500 champions de la croissance, dans lequel ASHLER & MANSON arrive à la 115ème place.



Le palmarès des Champions de la croissance 2023 est composé d’une liste de 500 entreprises indépendantes, ayant leur siège en France, ayant réalisé entre 2018 et 2021 une croissance significative de leur chiffre d’affaires (principalement interne), ayant généré au minimum 100 K€ de chiffre d’affaires en 2018 et un minimum 1,5 M€ en 2021.



ASHLER & MANSON, expert du marché du courtage en crédits immobiliers et assurance de prêts avec près de 150 collaborateurs et 40 points de présence au niveau national, figure pour la première fois dans ce palmarès en 115ème position sur les 500 lauréats et en 6ème position des champions sur la Région Nouvelle Aquitaine.



Sur la période retenue 2018-2021, ASHLER & MANSON affiche un taux de croissance moyen annuel de 43,5% alors que le taux de croissance annuel moyen des 500 lauréats atteint les 38,4% contre 40,2% l'an dernier.



Comme annoncé dans son communiqué du 7 novembre 2022, ASHLER & MANSON entend poursuivre une croissance soutenue et anticipe un chiffre d’affaires pour 2022 de l’ordre de 6,5 M€, soit une croissance de plus de 40% comparé à l’exercice 2021. Le volume d’affaires réseau est estimé autour de 10 M€ pour 2022.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :