ASHLER & MANSON : Chiffre d’affaires 9 mois 2022 de 4 923 K€ en croissance de + 61%. Le courtage, un atout majeur pour les emprunteurs face au contexte actuel.

ASHLER & MANSON, expert dans le crédit immobilier depuis 2003 avec 40 points de présence nationale et près de 150 collaborateurs au sein de son réseau, annonce son chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2022.



Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2022, ASHLER & MANSON a réalisé un chiffre d’affaires de 4 923 k€ (chiffres non audités), en croissance de 61 % comparé à la même période sur l’exercice précédent, dépassant les ventes réalisées sur l’ensemble de l’année 2021, qui s’élevaient à 4 497 k€. Le volume de financement ressort à 500 millions d’euros sur cette même période.

Le volume d’affaires réalisé par l’ensemble du réseau ASHLER & MANSON, en propre et ses licenciés, ressort à 7,8 m€, une performance déjà supérieure aux 7,5 m€ réalisés sur l’ensemble de l’exercice 2021. Le volume de financement de l’ensemble s’élève à 1 milliard d’euros.



