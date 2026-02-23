Asha Sharma nommée à la tête de Microsoft Gaming
23/02/2026
"Au cours des deux dernières années chez Microsoft, et auparavant en tant que directrice des opérations chez Instacart et vice-présidente chez Meta, Asha a contribué à développer et à étendre des services qui touchent des milliards de personnes", met en avant le groupe.
"Elle apporte une grande expérience dans la construction et la croissance de plateformes, l'alignement des modèles économiques sur la valeur à long terme, et l'exploitation à l'échelle mondiale", poursuit Microsoft.
Par ailleurs, Matt Booty deviendra vice-président exécutif et directeur des contenus, sous l'autorité d'Asha Sharma. Sous sa direction, Microsoft Gaming s'est développé pour s'étendre à près de 40 studios sur Xbox, Bethesda, Activision Blizzard et King.
"Ensemble, Asha et Matt ont la bonne combinaison de leadership produit grand public et de profondeur dans le jeu vidéo pour faire avancer notre innovation de plateforme et notre pipeline de contenu", met en avant le PDG de Microsoft, Satya Nadella.
Saluant aussi la carrière de 38 ans de Phil Spencer au sein du groupe, Satya Nadella précise qu'il "continuera à travailler en étroite collaboration avec Asha Sharma pour assurer une transition en douceur".
Valeurs associées
|397,2300 USD
|NASDAQ
|-0,31%
