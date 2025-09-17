Arvinas et Pfizer accordent à un tiers les droits commerciaux d'un médicament expérimental contre le cancer du sein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le développeur de médicaments Arvinas ARVN.O a déclaré mercredi qu'il accordera à un tiers les droits de commercialisation d'un traitement expérimental contre le cancer du sein qu'il développait avec Pfizer PFE.N .

Les actions d'Arvinas ont baissé de 3,4 % dans les échanges prolongés.

Le vepdegestrant est actuellement examiné par la Food and Drug Administration américaine pour un type de cancer du sein, et l'organisme de réglementation rendra sa décision d'approbation potentielle en juin.

Arvinas a déclaré qu'il limiterait les dépenses supplémentaires liées au vepdegestrant aux activités nécessaires pour que le médicament soit prêt à être commercialisé.

"Les entreprises sont convaincues que la recherche d'un partenaire commercial tiers est la meilleure façon d'aller de l'avant... et de s'assurer que le vepdegestrant sera disponible rapidement s'il est approuvé par les autorités de réglementation", a déclaré Arvinas.

La société réduira également ses effectifs de 15 %, "les réductions les plus importantes concernant les fonctions liées à la commercialisation du vepdegestrant". Arvinas avait déjà annoncé une réduction de 33 % de ses effectifs en mai.

La société comptait 430 employés à temps plein au 31 décembre 2024, selon sa dernière déclaration annuelle.

Arvinas a déclaré que l'octroi de licences pour le vepdegestrant et les mesures de réduction des coûts qui en découlent devraient se traduire par des économies annuelles globales de plus de 100 millions de dollars par rapport à 2024, si l'on y ajoute les 80 millions de dollars annoncés en mai.

Le développeur de médicaments a déclaré que les réductions de coûts ainsi qu'un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 100 millions de dollars étaient des "actions visant à soutenir la création de valeur pour les actionnaires".

En mai, les résultats d'un essai ont montré que le vepdegestrant retardait la progression du cancer du sein de plus de trois mois par rapport au Faslodex d'AstraZeneca AZN.L chez les patientes présentant une mutation génétique spécifique.