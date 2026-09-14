Arverne valide des ressources en lithium en Alsace

Le fournisseur français de solutions géothermales a dévoilé les résultats de l'évaluation indépendante de son portefeuille de Permis Exclusifs de Recherches (PER) en Alsace, réalisée par le cabinet international Sproule ERCE.

Cette expertise a confirmé la solidité du modèle géologique d'Arverne à la suite de l'acquisition de données clés, incluant une campagne d'exploration 3D ainsi que le forage de deux premiers puits sur le site de Schwabwiller.

L'évaluation menée par les experts pluridisciplinaires de Sproule ERCE porte sur plusieurs PER (Les Sources alcalines, Plaine du Rhin, Les Poteries minérales et Les Coteaux minéraux) et fait ressortir : 26 millions de tonnes équivalent carbonate de lithium (LCE) au titre des ressources indiquées et déduites, représentant un potentiel total d'exploration pouvant atteindre 43 millions de tonnes LCE.

Ce potentiel d'exploration dépasse les exigences initiales du plan de développement de Lithium de France et vient consolider les perspectives de long terme des actifs géothermaux et lithifères du groupe dans la région.

Selon Pierre Brossollet, fondateur et président-directeur général d'Arverne, ces volumes démontrent la capacité du continent européen à renforcer son indépendance stratégique et industrielle. Le projet Lithium de France vise à soutenir une production s'étalant sur 30 ans, permettant d'alimenter chaque année l'équivalent des besoins de 800 000 véhicules électriques.