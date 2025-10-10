Arverne - nombre d'actions, droits de vote

Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 septembre 2025
Pau, le 10 octobre 2025 - Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, publie l’information relative au nombre total des droits de vote et au nombre d’actions composant son capital social au 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-23 du Code de commerce.
Nombre de droits de vote théoriques : 42 076 081
Nombre de droits de vote exerçables* : 37 028 305
