Arverne Group signe un traité d’apport avec Hydro Energy Invest AS visant à renforcer sa participation au capital de sa filiale Lithium de France

Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce la signature d’un traité d’apport avec Hydro Energy Invest AS (filiale intégralement détenue au sein du groupe Norsk Hydro) concernant le renforcement de sa participation au capital de sa filiale Lithium de France qui atteindra post réalisation de l’apport 73,5%.



Arverne Group et Hydro Energy Invest AS ont signé le 17 juillet 2025 un traité d’apport aux termes duquel Hydro Energy Invest AS apportera ses 474 753 actions Lithium de France à Arverne Group en contrepartie d’actions nouvellement émises d’Arverne Group.



Cette opération sera réalisée par l’émission de 2 232 288 nouvelles actions d’Arverne Group au bénéfice d’Hydro Energy Invest AS, pour une valeur de 22 322 880 euros, représentant une valeur de l’action Arverne Group de 10,00 €.