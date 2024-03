Arverne Group: résultats annuels 2023

Arverne Group, entreprise à mission, annonce ses premières réalisations en 2023, en ligne avec la stratégie et les objectifs définis: un portefeuille de Permis Exclusifs de Recherche (géothermie et lithium géothermal) dont la surface progresse de 171 km² à 2 852 km², une structure financière solide suite à l’introduction en bourse réussie sur Euronext Paris (septembre 2023), le renforcement de l’outil industriel, des équipes et des compétences, ainsi qu'un volume d’activité brut de 11,9 M€ (+9%). Le groupe confirme également ses ambitions en géothermie et lithium géothermal à horizon 2027 et 2030.