Arverne Group renforce ses capacités opérationnelles pour les projets de géothermie profonde

Arverne Group (FR001400JWR8, ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce la réception, par sa filiale DrillDeep, d’un nouvel appareil de forage profond, nommé B18.



Co-conçu par Arverne Group et construit par son partenaire allemand Herrenknecht Vertical , ce nouvel appareil, d’une capacité de 250 tonnes, sera utilisé pour des opérations de géothermie profonde, entre 500 et 3000 mètres de profondeur. Compact, il permet de maximiser, en toute sécurité, les performances de forage notamment dans un environnement urbain. Sa conception innovante vise également à réduire l’impact environnemental grâce à un système optimisé de traitement des fluides de forage et de réutilisation d’énergie.



Cet appareil de forage vient ainsi compléter la flotte opérationnelle et active du Groupe qui constitue un actif stratégique permettant de développer tous les types de projets de chaleur géothermale.



« Ce nouvel appareil de forage de dernière génération vient renforcer notre outil industriel intégré. La maîtrise de la disponibilité de notre propre flotte d’appareils nous permet d’accélérer notre développement en sécurisant nos futures opérations de géothermie visant à produire une énergie locale, renouvelable et disponible en continu. » déclare Pierre Brossollet, Fondateur et Président Directeur Général d’Arverne Group.