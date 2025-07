Arverne Group: deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Arverne Group annonce renforcer son organisation avec la nomination d'Agnès Bertrand au poste de secrétaire générale et de Grégory Van Den Perre au poste de directeur général de 2gré, sa filiale dédiée au développement de solutions géothermales intégrées.



Agnès Bertrand aura pour mission de soutenir la croissance du groupe en accompagnant la direction générale dans la coordination des fonctions supports, la structuration de la gouvernance, et la mise en oeuvre efficace des projets transverses.



Siégeant lui aussi au comité exécutif d'Arverne Group, Grégory Van Den Perre mettra son expertise stratégique et opérationnelle au service de la croissance de 2gré, dans un contexte de forte accélération du marché de la géothermie en France.





Valeurs associées ARVERNE GROUP 5,5000 EUR Euronext Paris 0,00%