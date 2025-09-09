Arverne Group choisit Sedgman pour réaliser une APD
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 13:47
Il s'agit de fournir des services de conception technique et de développement du projet d'usines d'extraction, de concentration et de purification de lithium, destinées à produire du carbonate de lithium de qualité batterie.
Etape clé de la phase pré-industrielle lancée en 2025 pour une durée prévue de 12 à 18 mois, l'APD a pour objectif de préciser les résultats de l'étude de préfaisabilité (PFS) et de conduire à une décision finale d'investissement pour le projet.
Valeurs associées
|5,1000 EUR
|Euronext Paris
|+2,41%
