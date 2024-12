Arverne Group annonce la réalisation, par sa filiale 2gré, de sa première campagne d’exploration 3D du sous-sol, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Arverne Group annonce que 2gré, filiale du Groupe spécialisée dans la production de chaleur géothermale, a mené sa première campagne d’exploration 3D en vue de mieux connaître le sous-sol auvergnat.



En Auvergne, le potentiel géothermal est important mais le sous-sol est encore peu connu.

Cette campagne d’exploration, réalisée entre mi-novembre et mi-décembre, a permis d’acquérir des images en haute définition du sous-sol, grâce au déploiement de près de 12 000 capteurs recueillant les ondes acoustiques des camions émetteurs. Les données collectées permettront, après analyse, d’avoir une connaissance précise des structures géologiques, dans la perspective de définir les potentiels réservoirs souterrains contenant de l’eau géothermale. La zone cartographiée couvre 100 km² du Permis Exclusif de Recherches (PER) « Riom-Clermont Métropole » (Puy de Dôme) octroyé à 2gré.



Dans une volonté d’information et d’échanges avec les riverains, deux journées portes ouvertes ont été organisées mi-novembre, avant le démarrage des opérations sur le terrain, pour présenter la démarche, son calendrier, les techniques et le matériel utilisé.



Pierre Brossollet, fondateur et Président Directeur Général d’Arverne Group : « Avec cette première campagne d’exploration 3D en Auvergne, Arverne Group acquiert de nouvelles connaissances du sous-sol. C’est une étape importante pour confirme