Arverne Group annonce l’entrée de Manoelle Lepoutre-Saint-M’leux au sein de son Conseil d’administration

Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce l’entrée de Manoelle Lepoutre-Saint-M’leux au sein de son Conseil d’administration, en tant que représentante d’Arosco .

Sa nomination témoigne de la volonté d’Arverne Group de renforcer sa gouvernance en s’appuyant sur des experts reconnus et engagés, afin de soutenir son développement. Déjà Présidente du Comité de Mission d’Arverne Group, Manoelle Lepoutre-Saint-M’leux va désormais également apporter sa grande expertise du secteur de l’énergie et plus spécifiquement des géosciences.