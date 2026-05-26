Arverne et Equinor Ventures franchissent une nouvelle étape de financement pour Lithium de France

Arverne, 1er fournisseur français de solutions géothermales annonce la réussite d’une nouvelle étape majeure de financement pour sa filiale Lithium de France, aux côtés de son partenaire de long terme Equinor Ventures AS.

Ce financement prend la forme d’une obligation convertible d’un montant total pouvant atteindre 33 M€, arrivant à échéance le 30 juin 2027 . Arverne et Equinor Ventures AS y participeront à hauteur de leur quote-part. En cas de réalisation d’un financement qualifiant de 50 M€ , le principal ainsi que les intérêts courus non capitalisés seront convertis en actions de Lithium de France.

Pierre Brossollet, fondateur et directeur général d’Arverne déclare :

« Cette étape de financement marque une avancée significative dans l’exécution de notre plan stratégique Dual Flow et souligne la confiance renouvelée de notre partenaire de long terme, Equinor Ventures. Reconnu par l’État français parmi les 150 Grands Projets Stratégiques, Lithium de France s’impose comme l’un des développements industriels les plus prometteurs en Europe en matière de chaleur et lithium géothermal, alliant compétitivité et transition énergétique. »

Katherine Peachey, directrice d’Equinor Ventures, ajoute :

« Equinor Ventures, actionnaire de Lithium de France depuis 2021, réaffirme sa confiance dans l’entreprise, son équipe de management et ses plans de développement visant à fournir une production durable et bas carbone de lithium et de chaleur géothermique en Europe. Ce dernier financement