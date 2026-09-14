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Arverne annonce un potentiel total d’exploration pouvant atteindre 43 millions de tonnes d’équivalent carbonate de lithium, renforçant les perspectives de son projet Lithium de France en Alsace
information fournie par Boursorama CP 14/09/2026 à 08:00
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Pau, le 15 septembre 2026 - Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales annonce les résultats de l'évaluation indépendante des ressources en lithium de son portefeuille de Permis Exclusifs de Recherches (PER) en Alsace, réalisée par Sproule ERCE.

Sproule ERCE valide l’ampleur des ressources en lithium géothermal d'Arverne
Sproule ERCE, cabinet international de référence dans l’évaluation et la certification des ressources, estime les ressources indiquées (indicated) et déduites (inferred) à 26 millions de tonnes équivalent carbonate de lithium (LCE)et un potentiel total d’exploration pouvant atteindre 43 millions de tonnes sur les Permis Exclusifs de Recherches (PER) détenus par Arverne en Alsace. Ce rapport a été élaboré par une équipe pluridisciplinaire d’experts en géosciences et ingénierie des réservoirs, spécialisés dans l’évaluation et la modélisation des ressources géothermales et leur teneur en lithium. Cette évaluation intervient post acquisition des données, notamment la campagne d’exploration 3D et les deux premiers puits forés à Schwabwiller. Cette estimation couvre les PER Les Sources alcalines, Plaine du Rhin, Les Poteries minérales et Les Coteaux minéraux et confirme la robustesse des premières évaluations réalisées en 2022-2023.

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