Arval (BNP Paribas) en discussions pour racheter Athlon
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 09:18
Arval formerait avec Athlon un ensemble de près de 2,3 millions de véhicules, contre l'actuel leader disposant de 2,6 millions de véhicules en LLD, et renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe.
Mentionnant aussi "un volant élevé de synergies de coûts" et des gains d'efficacité, BNP Paribas attend de l'opération un retour sur capital investi de 18% et une contribution positive au résultat net part du groupe de l'ordre de 200 MEUR au terme de la 3e année.
"Cette opération s'inscrit dans la stratégie de BNP Paribas de développer ses plateformes rentables sur des marchés en croissance et d'améliorer le profil de profitabilité du groupe via des leviers de croissance ciblés", explique la banque.
La signature de l'opération envisagée est soumise au processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées. Sa finalisation est attendue courant 2026, après les autorisations réglementaires.
Valeurs associées
|79,9200 EUR
|Euronext Paris
|-0,20%
