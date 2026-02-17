 Aller au contenu principal
Arts martiaux mixtes - Rousey fera son retour en MMA après une décennie pour combattre Carano
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancienne championne de l'UFC Ronda Rousey reviendra après une décennie d'absence dans la cage pour affronter sa compatriote Gina Carano le 16 mai dans un combat à grand spectacle qui sera diffusé sur Netflix, a annoncé mardi Most Valuable Promotions (MVP).

Le combat poids plume entre les deux Américaines (145 livres) se déroulera à l'Intuit Dome de Los Angeles et sera retransmis en streaming sur Netflix sans frais supplémentaires.

Le combat sera sanctionné professionnellement selon les règles unifiées du MMA et se déroulera en cinq rounds de cinq minutes à l'intérieur d'une cage hexagonale.

"J'ai attendu si longtemps pour l'annoncer: Gina Carano et moi allons nous battre dans le plus grand combat de l'histoire des sports de combat féminins!", a déclaré Rousey, 39 ans, qui affiche un bilan de 12 victoires et 2 défaites, avec neuf soumissions et trois KO.

Rousey, médaillée de judo aux Jeux olympiques de 2008 et ancienne star de la WWE, a été la première championne bantamweight de l'UFC et la première femme à être intronisée au Temple de la renommée de l'UFC.

Carano, 43 ans, a révélé que le combat était né d'une approche personnelle de son adversaire, connue sous le nom de "Rowdy Ronda" à l'époque de sa splendeur.

"Ronda est venue me voir et m'a dit qu'il n'y avait qu'une seule personne pour laquelle elle ferait son come-back et que c'était son rêve de faire en sorte que ce combat ait lieu entre nous", a déclaré Carano, qui a un record de 7-1 et a été surnommée le "visage du MMA féminin" après avoir popularisé ce sport.

"Elle m'a remerciée de lui avoir ouvert des portes dans sa carrière et m'a demandé respectueusement que ce combat ait lieu".

Les deux combattantes ont également connu la gloire à Hollywood, où elles ont toutes deux joué dans la franchise cinématographique "Fast & Furious", entre autres.

