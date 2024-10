Artprice by Artmarket publie, entre la Frieze et Art Basel Paris, son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2024, en croissance de +1800% depuis 2000, confirmant que l'Art est une valeur « safe haven » dans les crises majeures

PARIS , 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Dans ce 29ème Rapport annuel, la société Artprice by Artmarket présente et analyse un Marché de l'Art Contemporain et Ultra-Contemporain (voir méthodologie en fin de communiqué), plus intense que jamais, avec l'ouverture de la Frieze London ce mercredi 09 octobre, dont suivra Art Basel Paris le vendredi 18 octobre 2024.

En ces temps forts du Marché de l'Art Contemporain, l'incontournable Rapport Annuel Artprice présente entre autres le bilan mondial des enchères avec les principales tendances, les data AI par l'IA Intuitive Artmarket®, les plus belles performances des artistes avec les fameux Top 10, 100 et 500, un « stock-picking » des artistes contemporains, tous les chiffres clés par pays, par medium, par mouvement, les artistes ultra-contemporains de moins de 40 ans avec une place importante des artistes femmes, l'art digital et les NFT.

Le Rapport Artprice sur le Marché de l'Art Contemporain 2024 est disponible gratuitement en français et en anglais sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2024

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

<IMAGE 1>

Artprice's 2024 Contemporary Art Market Report cover, featuring the digital work " Auntieverse Spa Menu 201 " by Niceaunties

thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket.com : le Marché de l'Art Contemporain n'est plus ce qu'il était en 2000. Il a profondément changé structurellement connaissant une croissance de CA de +1800 %, avec de plus en plus d'artistes contemporains vendus aux enchères (5 400 artistes en 2000, près de 33 072 sur la période 2023/24), de plus en plus d'œuvres (12 000 lots en 2000, 132 380 aujourd'hui). Il s'est étoffé et étendu géographiquement, passant de 39 à 61 pays actifs aux enchères. Il s'est accéléré avec Internet et la fluidification des transactions à distance, pour finalement s'imposer comme le segment le plus dynamique et le plus profitable de l'ensemble du Marché de l'Art du XXIème siècle.

L'infini champ des possibles pour moins de 5 000$

Cette année, un nouveau record de ventes d'œuvres contemporaines a été établi avec plus de 132 000 transactions, résultat de plusieurs facteurs déterminants : la mondialisation de la demande et la digitalisation des ventes par Internet. Au cœur de cette dynamique se trouve le segment des œuvres abordables, celles dont la valeur ne dépasse pas les 5 000$. C'est ici que l'offre et les transactions ont explosé, enregistrant une croissance de +6% en seulement un an.

Elles représentent 108 000 œuvres, chacune acquise pour moins de 5 000$ et constituent 82% de l'ensemble des ventes d'Art Contemporain réalisées sur l'exercice. Ce segment démocratique, qui interpelle tout autant les primo-accédants que les collectionneurs pointus, a connu une accélération remarquable, triplement significative au cours de la dernière décennie.

Le succès de ce segment de Marché est largement soutenu par des figures emblématiques de l'Art Contemporain comme Takashi Murakami , Damien Hirst et Jeff Koons ainsi que par des Street artistes de renommée mondiale tels que Keith Haring , Banksy, Mr. Brainwash, KAWS, Shepard Fairey et Invader. Leurs éditions, qu'elles soient limitées ou produites en plus grande quantité, alimentent ce segment florissant.

I. ART CONTEMPORAIN (artistes nés après 1945) : Chiffres clés 2023/24

- 1,89 Mrd$ totalisés sur 12 mois (1er juillet 2023 – 30 juin 2024)

- L'Art Contemporain représente 17% du Marché Fine Art et NFT total (11,3 Mrd$)

- C'est la 8 ème meilleure performance de l'histoire du Marché de l'Art Contemporain

- En baisse de -18 % par rapport à l'exercice précédent (2,3 Mrd$), dû à un nouveau ralentissement du nombre de transactions millionnaires

- Le produit des ventes a été multiplié par 18 depuis 2000/01 (103 m$)

Évolution du nombre d'œuvres contemporaines vendues aux enchères par gamme de prix

<IMAGE 2>

Densification des transactions

- Record absolu de 132 380 lots vendus sur 12 mois (+4%)

- Le nombre d'adjudications multiplié par 10,5 depuis 2000/01 (12 500 lots vendus)

- Les transactions millionnaires fléchissent de -23%

- Le taux de lots invendus monte à 35,6 %

- Le prix record pour une œuvre contemporaine est de 46,5 m$ (Basquiat)

- Le prix moyen s'élève à 14 300$

Structure du marché de l'Art Contemporain

14 œuvres contemporaines ont dépassé 10 m$

224 adjudications supérieures à 1 m$

57 % des lots vendus pour moins de 1 000$, soit 75 395 œuvres contemporaines

La peinture concentre 73 % du produit des ventes d'Art Contemporain aux enchères

La sculpture (10%) et le dessins (9%) complètent l'essentiel des ventes

Le produit des ventes de l'estampe (4%) surpasse celui de la photographie (3%)

Artistes contemporains

33 072 artistes contemporains comptent au moins une adjudication en 2023/24

10 artistes concentrent 29 % du produit des ventes d'Art Contemporain

Soft Power du Marché de l'Art Contemporain

1 er les USA avec 779 m$ d'Art Contemporain vendu aux enchères sur 12 mois

2 ème la Chine totalise 511 m$

3 ème le Royaume-Uni engrange 279 m$

4 ème la France termine avec 63 m$

5 ème l'Allemagne pèse 34 m$

Sotheby's est la 1 ère société mondiale avec 524 m$ (28 % du résultat contemporain global)

Christie's totalise 486 m$ (26%) et Phillips 253 m$ (13%)

China Guardian est la 1 ère Maison de Ventes chinoise avec 57 m$ (3%)

Van Ham est la 1 ère Maison de Ventes européenne avec 9 m$ (0,5%)

Top 10 artistes contemporains par produit des ventes aux enchères

(1 er juillet 2023 - 30 juin 2024)



Artiste Nationalité Produit des ventes Lots vendus Meilleur résultat 1 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) États-Unis 240 029 370 $ 112 46 479 000 $ 2 Yoshitomo NARA (1959-) Japon 70 611 210 $ 402 12 257 420 $ 3 George CONDO (1957-) États-Unis 47 432 510 $ 127 3 652 800 $ 4 Keith HARING (1958-1990) États-Unis 36 179 150 $ 731 4 470 000 $ 5 Julie MEHRETU (1970-) Éthiopie 35 987 550 $ 26 10 737 500 $ 6 LIU Ye (1964-) Chine 31 124 020 $ 21 7 972 260 $ 7 Damien HIRST (1965-) Royaume-Uni 26 603 330 $ 857 1 810 930 $ 8 Richard PRINCE (1949-) États-Unis 23 007 320 $ 124 2 712 000 $ 9 SALVO (1947-2015) Italie 21 140 840 $ 248 1 115 020 $ 10 BANKSY (1974-) Royaume-Uni 20 097 870 $ 711 4 699 550 $ ©Artprice.com

II. ART ULTRA-CONTEMPORAIN (artistes de moins de 40 ans) :

148 m$ d'Art Ultra-contemporain vendus aux enchères dans le monde en 2023/24

7 ème meilleur exercice de l'histoire du Marché de l'Art Ultra-contemporain

En 24 ans, le produit des ventes a été multiplié par 6,8 (21,9 m$ en 2000/01)

L'Art Ultra-contemporain pèse 8% du Marché de l'Art Contemporain (1,89 Mrd$)

L'Art Ultra-contemporain pèse 1,3% du Marché Fine Art et NFT total (11,3 Mrd$)

8 830 œuvres Ultra-contemporaines vendues en 2023/24

Le taux d'invendus est de 36 %, comme pour le Marché de l'Art Contemporain

Structure du Marché de l'Art Ultra-contemporain

Le prix moyen d'une œuvre ultra-contemporaine s'élève à 16 800$

La peinture représente 85 % du chiffre d'affaires de l'Art Ultra-contemporain

Le dessin constitue le 2 ème médium le plus important de ce segment : 8,9 m$ (6 %)

Les NFT (4%) et la sculpture (3%) complètent l'essentiel de ce marché

Hong Kong concentre 20 % du produit des ventes et la Chine Continentale 9%

Avec 28 m$, le Royaume-Uni pèse 19 % du Marché de l'Art Ultra-Contemporain

Diversité du Marché de l'Art Ultra-contemporain

3 122 artistes de moins de 40 ans comptent au moins une adjudication en 2023/24

7 femmes figurent dans le Top 10 artistes ultra-contemporains

Jadé Fadojutimi (1993) domine sa génération avec 22 lots vendus pour 14 m$

Matthew Wong (1984-2019) enregistre la meilleure enchère : 4,2 m$ pour Night 1 (2018)

chez Christie's New York , le 7 novembre 2023

NFT des artistes Ultra-contemporains

Les NFT Ultra-contemporains totalisent 5,6 m$

Les NFT représentent 4% du Marché de l'Art Ultra-contemporain

La meilleure vente NFT 2023/24 revient à Tony Tafuro (1989) : OMB Red Eye/Blue

Eye/Green Eye/Orange Eye (2024) adjugé 441 000 $ par Christie's à New York le 16

avril 2023

Top 10 artistes de moins de 40 ans par produit des ventes aux enchères

(1er juillet 2023 - 30 juin 2024)



Artiste Produit des ventes Lots vendus Invendus Meilleur résultat 1 Jadé FADOJUTIMI (1993-) 14 031 602 $ 22 7 1 985 170 $ 2 Lucy BULL (1990-) 9 437 970 $ 14 5 1 814 500 $ 3 Matthew WONG (1984-2019) 8 326 350 $ 10 1 4 164 000 $ 4 Avery SINGER (1987-) 6 184 060 $ 7 1 3 206 000 $ 5 Loie HOLLOWELL (1983-) 4 277 220 $ 17 13 1 134 000 $ 6 CHEN Fei (1983-) 4 224 885 $ 14 0 1 211 780 $ 7 Issy WOOD (1993-) 3 242 220 $ 16 3 511 490 $ 8 Christina QUARLES (1985-) 3 234 520 $ 11 2 762 000 $ 9 Ewa JUSZKIEWICZ (1984-) 3 217 720 $ 24 5 882 090 $ 10 Mohammed SAMI (1984-) 2 996 810 $ 10 0 952 500 $ ©Artprice.com

Retour aux performances pré-pandémiques, vers le seuil des deux milliards

Avec un total de 1,888 milliard de dollars, le Marché retrouve les niveaux d'avant la pandémie, tout en surpassant de 200 millions la moyenne des cinq années précédant la crise sanitaire.

En vingt ans, la valeur économique de l'Art Contemporain a explosé, passant de 169 millions à 1,888 milliard de dollars. Ce secteur est devenu clé au sein du Marché de l'Art mondial, représentant désormais 18% de sa valeur totale, contre seulement 3% au début du 21e siècle.

Cette formidable croissance ne se limite pas à l'envolée des cotes d'artistes emblématiques comme Jean-Michel Basquiat , Yoshitomo Nara ou Jenny Saville . Elle est également propulsée par une explosion des transactions, les œuvres contemporaines constituant aujourd'hui 18% du Marché global du Fine Art.

Un nouveau record de transactions

Le nombre d'œuvres contemporaines vendues aux enchères a plus que doublé en dix ans, grâce en grande partie à la digitalisation massive des ventes depuis la crise sanitaire. Cette transformation a élargi considérablement le Marché, avec une augmentation spectaculaire de +72% des ventes par rapport à la période pré-pandémique. Nous atteignons ainsi un nouveau record, avec plus de 132 000 transactions en douze mois. Les générations X (44 à 59 ans) et Y (24 à 43 ans), qui enchérissent de plus en plus par Internet sur leurs smartphones, sont un moteur clé de cette dynamique.

L'Art, valeur refuge dans les crises majeures

En conclusion, contrairement à l'économie actuelle, étant donné le contexte géopolitique et financier du moment, le Marché de l'Art affiche une santé robuste, avec des records réguliers enregistrés sur l'ensemble des périodes artistiques, quel que soit le pays, lors des récentes sessions de ventes. On ne note aucune annulation de ventes cataloguées classiques et/ou prestigieuses pour 2024 et 2025, qui sont les indicateurs principaux du Marché de l'Art.

Les grandes Maisons de Ventes et les investisseurs savent très bien que le Marché de l'Art est une valeur refuge. Cette période d'incertitude sur les marchés boursiers amène d'ailleurs de nouveaux fonds et investissements dans le Marché de l'Art.

Artprice, depuis 25 ans, analyse méthodiquement les principales crises du XXIème siècle face au Marché de l'Art : krach du Nasdaq 2000, attentats du 11 septembre 2001, guerre d' Afghanistan 2001, guerre d'Irak 2003, crise des subprimes et des CDS 2007, taux négatifs 2011, crise du Covid 2019, guerre Russie/ Ukraine , explosion des taux d'intérêts et de l'énergie, attaque du 07 octobre 2023, conflit Proche et Moyen-Orient ... le Marché de l'Art n'était pas affecté comme l'avaient été les marchés financiers et l'économie.

La période actuelle de troubles géopolitiques majeurs et la crainte d'une crise économique mondiale n'ont visiblement pas raison du Marché de l'Art.

Méthodologie

Ce Rapport analyse l'ensemble des ventes aux enchères publiques de Fine Art – peinture, dessin, sculpture, photographie, estampe, vidéo, installation, tapisserie – et de NFT, à l'exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier. Il couvre les résultats d'adjudications mondiaux enregistrés par Artprice by Artmarket.com pour les artistes nés après 1945 (Art Contemporain), avec un focus sur les artistes de moins de 40 ans (Art Ultra-contemporain), entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

Tous les prix indiqués dans ce Rapport se réfèrent aux résultats de ventes aux enchères publiques, frais acheteurs inclus. Toute mention $ fait référence au dollar américain.

Copyright 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : econometrics@artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite : https://fr.artprice.com/demo

Nos services : https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris. La dernière analyse TPI comptabilise plus de 18 000 actionnaires individuels hors actionnaires étrangers, sociétés, banques, FCP, OPCVM : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Pour découvrir Artmarket.com avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 853 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et titres de presse dans le monde avec 119 pays et 9 langues.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-artprice-et-cision-etendent-leur-alliance-sur-119-pays-comme-1ere-agence-de-presse-mondiale-dediee-au-marche-de-l-art-aux-nfts-et-aux-metavers-863229527.html

Artmarket.com met à la disposition de ses 9,3 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L321.3 du Code du Commerce).

Il existe maintenant un futur pour le Marché de l'Art avec l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2024 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2024

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2023 publié en mars 2024 par Artprice by Artmarket : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2023

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/page/resultats.html

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/fr/

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (plus de 6,5 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos – Œuvre d'Art Totale et Architecture Singulière. Ouvrage bilingue confidentiel désormais public : https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (plus de 4,1 millions d'abonnés)

Contact : ir@artmarket.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525937/Artmarket_Report.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525936/ArtMarket_Artwork.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/artprice-by-artmarket-publie-entre-la-frieze-et-art-basel-paris-son-rapport-du-marche-de-lart-contemporain-2024-en-croissance-de-1800-depuis-2000-confirmant-que-lart-est-une-valeur--safe-haven--dans-les-crises-majeures-302270487.html