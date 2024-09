Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ARtmarket: la glissade se poursuit inexorablement, vers 4,3E information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Artmarket ne bénéficie pas de l'annonce d'un plan de relance massif en Chine (sensé redonner vie aux ventes aux enchères en Asie) et la glissade se poursuit inexorablement, vers 4,3E: le plancher historique des 4,28E des 25 mai et 5 pourrait être rapidement menacé et une sortie de corridor 4,28/4,78E induirait un objectif de 3,78E.





Valeurs associées ARTMARKET.COM 4,36 EUR Euronext Paris -2,02%