PARIS, 12 octobre 2020 /PRNewswire/ -- "Artprice est fière de présenter ce rapport exclusif qui retrace l'évolution du Marché de l'Art Contemporain sur 20 ans", annonce thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice. "Cette histoire implique une multitude de facteurs sociologiques, géopolitiques et historiques, qui ont tous participé à l'essor de l'Art Contemporain sur le Marché de l'Art mondial. Marginal jusqu'à la fin des années 90, l'Art Contemporain pèse désormais 15% des ventes aux enchères de Fine Art, dont il est devenu le moteur avec une croissance de +2100% en 20 ans. L'année 2020, sous l'effet de la pandémie Covid-19, voit le Marché de l'Art basculer intégralement sur Internet. L'année 2021 en sera le prolongement."

Le nouveau rapport est maintenant disponible gratuitement en français, anglais et mandarin.

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020

Croissance

Le Marché de l'Art Contemporain n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans. Il a profondément changé structurellement, avec de plus en plus d'artistes (de 5 400 artistes à près de 32 000 aujourd'hui), de plus en plus d'œuvres (on est passé de 12 000 lots offerts à 123 000). Il s'est étoffé et étendu géographiquement, passant de 39 à 64 pays actifs aux enchères. Il s'est accéléré, avec la fluidification des transactions à distance, pour finalement s'imposer comme le segment le plus dynamique et le plus profitable de l'ensemble du Marché de l'Art. En 20 ans, le nombre de Maisons de Ventes participant au Marché de l'Art contemporain a presque doublé, le nombre de sessions spécialisées a triplé, le nombre de lots vendus a été multiplié par six.

- Ruée sur l'Art Contemporain

- Les piliers du Marché

- La peinture d'abord

Diversité

Les artistes contemporains chinois, japonais ou coréens, ceux issus d'Afrique et des diasporas africaines, ceux d'Amérique latine et du Moyen-Orient se sont inscrits au coeur d'un Marché devenu plus ouvert. Il en va de même pour la revalorisation des artistes femmes. Le tout avec un enjeu culturel et symbolique à la clef : reconfigurer les récits hégémoniques de l'Histoire de l'Art en offrant de nouvelles perspectives. Avec l'entrée dans le XXIème siècle, la question de la diversité est au coeur des débats, comme des grandes évolutions du Marché de l'Art.

- Un nouveau paysage

- "No man's land"

- Black (also) matters (in Art)

Valorisation

L'Art Contemporain est un Marché sous influence, porté par la passion des uns, la spéculation des autres, et désormais par l'influence digitale. Via les réseaux sociaux, les nouveaux influenceurs - chanteurs pop, marques de luxe ou de streetwear - jouent en effet un rôle actif dans la popularisation des artistes. Ils contribuent à l'orientation VALORISATION des goûts, comme le faisaient autrefois les critiques d'art. La présence digitale a constitué un enjeu essentiel pour les divers acteurs du Marché, pour contrer les impacts de la crise de la Covid-19. Le Marché vient de passer un cap important en 2020, en entamant véritablement sa nouvelle révolution.

- En quête de nouveauté

- Le choix multiple

- Agilité digitale

Cette extraordinaire progression est portée par les passions que suscite l'Art Contemporain, mais elle repose aussi sur la confiance que celui-ci a su gagner. Désormais, les collectionneurs ne préfèrent plus nécessairement un artiste mort, mais ils se laissent convaincre par de nouvelles techniques, de nouvelles formes d'art, de nouvelles influences. Aujourd'hui, en temps de crise, le Marché de l'Art Contemporain ne s'arrête plus. Il est au contraire le segment qui s'adapte le plus rapidement aux changements et celui qui se prête le mieux aux ventes en ligne.

Image : [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2020/10/GMAC-2020-ArtMarket-Artprice-FR.jpg]

PDF : https://imgpublic.artprice.com/pdf/le-marche-de-lart-contemporain-2020.pdf



Copyright 1987-2020 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Contactez le Département d'Econométrie d'Artprice pour vos questions relatives à nos indices et nos statistiques, ainsi que nos services d'études personnalisées : econometrics@artprice.com

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 740 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2019 publié en février 2020 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2019

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2019

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1310861/Le_Rapport_Artprice_2000.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

Contact : thierry Ehrmann, ir@artmarket.com