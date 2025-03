Artmarket.com publie le 30ème Rapport Artprice sur Marché de l'Art en 2024 : record historique d'œuvres vendues, USA en 1ère place, UE et Chine ex aequo en 2ème place, France 2ème en volume, les artistes femmes progressent

PARIS , 11 mars 2025 /PRNewswire/ -- Le 30ème Rapport Annuel Artprice « Le Marché de l'Art en 2024 » offre une lecture mondiale des ventes publiques de fine art – peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, vidéo, installation, tapisserie – NFT & IA, à l'exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier. Il couvre la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Tous les prix indiqués dans ce rapport Artprice by Artmarket se référent aux résultats de ventes aux enchères publiques, frais acheteurs inclus. Toute mention $ fait référence au dollar américain.

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur :

https://www.multivu.com/artmarket.com/9323651-en-2024-global-art-market-report

Le bilan du Marché de l'Art 2024 s'annonce positif avec des ventes en nette croissance et un record historique d'œuvres vendues (+5 %).

2024 s'impose comme l'année la plus dynamique de l'histoire du Marché de l'Art mondial, avec 1,2 million d'œuvres mises aux enchères et 804 350 transactions qui viennent contre-balancer une érosion du chiffre d'affaires global qui atteint 9,9 Mrd$, en baisse annuelle de -33,5 %, impactée principalement par la pénurie d'enchères millionnaires. Néanmoins, la liquidité du Marché de l'Art global ne cesse de croître sans interruption depuis 2000.

Selon thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice : « Cette liquidité, qui ne cesse de croître, est rendue possible grâce à la progression spectaculaire sur Internet des Maisons de Ventes aux enchères avec, d'une part, un accroissement de +720% de l'annonce des ventes aux enchères sur Internet, et d'autre part, les ventes en live qui ont progressé de +210 % dans le monde, après les années de pandémie COVID. De tels chiffres étaient normalement attendus pour 2027-2029. »

Les États-Unis préservent leur première place avec 39 % du Marché de l'Art mondial.

L'Union Européenne (hors UK) est désormais numéro 1 mondial en nombre de transactions et numéro 2 en termes de chiffres d'affaires avec 18,5 %, ce qui correspond à son rang de 3ème puissance économique mondiale avec un PIB de 16 970 milliards en 2023.

La Chine , avec 18,4 % de parts de marché mondial, est pratiquement à jeu égal avec l'Union Européenne (hors UK) .

Ainsi, ces trois premières puissances font du Marché de l'Art un véritable soft power où un retour en force de la Chine n'est pas à exclure, comme elle l'a déjà démontré dans le passé en se plaçant numéro un.

Le Royaume-Uni maintient sa troisième place par pays avec 15 % du marché mondial.

La France demeure à la quatrième place, avec 7 % du chiffre d'affaires mondial mais signe cette année trois records : elle est n°2 mondial en termes de transactions juste derrière les USA ; Paris est la 4ème place de marché mondiale, dépassant Pékin & Shanghai ; La France est 1ère en Europe en termes de chiffre d'affaires.

Artprice a présenté son 30ème Rapport annuel du Marché de l'Art 2024 à Madame Rachida Dati , Ministre de la Culture de la France et a recueilli ses commentaires :

« Je me réjouis de voir la France devenir la première place européenne du marché de l'art. Ce dynamisme, nous le devons aux grandes foires internationales, aux galeries, aux maisons de ventes, à nos institutions culturelles et bien sûr à nos artistes : c'est l'ensemble de ces énergies qu'il nous faut fédérer pour que la France continue à attirer et à rayonner dans le monde. »

Avec le rapport le plus complet qui soit sur le Marché de l'Art, la société Artprice by Artmarket, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, poursuit sa collaboration pour la seizième année consécutive avec son partenaire étatique chinois le groupe Artron. La couverture mondiale des ventes aux enchères que permet l'association d'Artprice et d'Artron ARAA offre enfin une vue complète de l'évolution structurelle et des tendances du Marché de l'Art à l'échelle mondiale.

Dans ce rapport, Artprice présente entre autres ses célèbres classements dont le Top 500 des Artistes par produit de ventes fine art, NFT & IA aux enchères en 2024 ainsi que le Top 100 des œuvres fine art, NFT & IA vendues aux enchères en 2024, où les artistes femmes poursuivent leur croissance spectaculaire.

La dématérialisation intégrale du Marché de l'Art sur Internet domine désormais sur l'ensemble des 5 continents, reléguant les salles de ventes physiques à l'histoire du XXème siècle.

Artprice by Artmarket est heureuse d'annoncer la publication de son 30ème Rapport « Le Marché de l'Art en 2024 », disponible gratuitement, en intégralité et en trois langues, en ligne ainsi qu'en version PDF :

Français : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2024

Anglais : https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

Mandarin : https://zh.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-2024-zh

Le 30ème Rapport Annuel sur le Marché de l'Art, disponible gratuitement en téléchargement, décrypte en détail les tendances qui façonnent les enchères mondiales. Il donne les clés pour comprendre la structure du Marché de l'Art, à travers l'analyse de plus de 804 350 œuvres adjugées en 2024, enrichi d'exemples concrets et de classements incontournables.

ÉTAT DU MARCHÉ DE L'ART MONDIAL AUX ENCHÈRES

Le produit des ventes aux enchères mondial termine à 9,9 Mrd$, en baisse de -33,5 % (14,9 Mrd$ en 2023).

Le nombre d'œuvres d'art adjugées n'a jamais été aussi élevé, démontrant la bonne liquidité du marché, atteignant le record historique de 804 350 lots, en hausse de +5 % (762 450 en 2023).

En Occident, les ventes aux enchères de Fine Art totalisent 8,1 Mrd$ : -18,8 % (9,9 Mrd$ en 2023).

L'Union Européenne (hors UK) est désormais numéro 1 mondial en nombre de transactions et numéro 2 en termes de chiffres d'affaires avec 1,836 Mrd$ et 353 825 lots vendus.

En Chine, les ventes aux enchères de Fine Art s'élèvent à 1,8 Mrd$ et perdent -63 % (contre 4,9 Mrd$ en 2023).

Le prix record pour une œuvre d'art en 2024 est de 121 160 000$ (contre 139 363 500 $ en 2023) de René Magritte « L'Empire des lumières » (1954).

Le centenaire du Surréalisme porte les ventes de René Magritte (312 m$) et de Leonora Carrington (53 m$).

Paris redevient la 4ème capitale mondiale du Marché de l'Art avec 647 m$ (792 m$ en 2023) devant Pékin (622 m$) ; la France est première en Europe et, pour la première fois, elle se classe seconde mondiale en nombre de transactions, démontrant par cette liquidité le potentiel du Marché de l'Art français.

Dix premières places de marché de Fine Art aux enchères en 2024

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/03/IMG2-world-art-auction-turnover-top-10-world-map.jpg

BILAN GÉNÉRAL 2024 : CROISSANCE DU SEGMENT « AFFORDABLE »

Le nombre de lots adjugés atteint le record historique de 804 350, en hausse de +5 % (762 450 en 2023).

Le taux de lots invendus passe de 38 % en 2023 à 33 % en 2024, retrouvant un niveau historique stable.

Le prix moyen d'une œuvre descend à 12 310$ (contre 19 530$ en 2023).

La moitié des œuvres (prix médian) a été vendue moins de 610$ en 2024 (contre 700$ en 2023).

Une seule œuvre a dépassé le seuil symbolique des 100 m$ en 2024, chez Christie's à New York (contre 2 lots supérieurs à 100 m$ en 2023).

80 % des œuvres d'art ont été vendues en-dessous de 3 370$ aux enchères en 2024 (4 130$ en 2023).

Artprice recense 1 131 lots Fine Art millionnaires en 2024, contre 1 548 en 2023.

488 210 lots ont été vendus pour un montant inférieur à 1 000$ (424 870 en 2023), dont 170 970 peintures (140 350 en 2023).

L'Artprice Global Index perd -14% entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.

L'Art contemporain pèse 16 % du Marché de l'Art, contre 17 % en 2023 et seulement 3 % en 2000.

L'Art moderne reste le segment le plus important du Marché de l'Art, pesant 39 % du produit des ventes (contre 40% en 2023).

MAISONS DE VENTES

Christie's redevient la première Maison de Ventes de la planète pour le Fine Art avec 2,9 Mrd$ (contre 3,5 Mrd$ en 2023).

Sotheby's enregistre un produit des ventes de 2,3 Mrd$ en douze mois (contre 3,8 Mrd$ en 2023).

Christie's (29% du produit des ventes) et Sotheby's (24%) concentrent plus de la moitié de la valeur mondiale à elles-deux (Christie's 24% et Sotheby's 26 % en 2023).

Phillips reste la troisième Maison de Ventes mondiale avec 427 m$ (573 m$ en 2023).

China Guardian est la première Maison de Ventes chinoise avec 308 m$ (539 m$ en 2023).

Le réseau Bonhams pèse au total 246 m$ et consolide sa 5ème place.

Artcurial avec 67 m$ (contre 78 m$ en 2023) reste la première S.V.V. française pour le Fine Art.

SURRÉALISME ET RECORDS

Les 100 ans du Surréalisme offrent à René Magritte le titre d'artiste plus performant de l'année.

Les ventes aux enchères de René Magritte totalisent 312 m$, avec 175 lots vendus.

Sa toile L'Empire des lumières ( 1954) est l'œuvre la plus chère de l'année à plus de 121 m$.

Le Pop Art américain brille avec un nouveau record personnel à 68 m$ pour l'artiste Ed Ruscha , né en 1937.

Les œuvres de Jean-Michel Basquiat n'ont pas une seule fois dépassé 50 m$ cette année.

Une nature morte de Chardin fait grimper les enchères jusqu'à 29 m$ à Paris .

Yayoi Kusama se hisse à la 6ème place des artistes les plus performants aux enchères avec 158 m$. C'est la 1ère artiste femme et le premier artiste vivant.

Le sculpteur français François- Xavier Lalanne intègre le Top 10 des artistes avec 106 m$. Il se place derrière Alberto Giacometti qui totalise 115 m$.

Pablo Picasso est l'artiste le plus échangé du monde avec 3 586 adjudications en 12 mois, devant Salvador Dali qui en totalise 3 444.

Retrouvez en vidéo la présentation synthétisée du Rapport Annuel Artprice sur le Marché de l'Art, par son Président-fondateur thierry Ehrmann et Loïse Lyonnet du média « Culture au cœur » :

LINK TO THE VIDEO:

https://youtube.com/shorts/XsNmZ7_q38U

https://youtube.com/shorts/FylVUdnX-YI

La dématérialisation intégrale du Marché de l'Art sur Internet domine désormais sur l'ensemble des 5 continents, reléguant les salles de ventes physiques à l'histoire du XXème siècle. Il est incontestable que le Marché de l'Art au 20è siècle relevait de l'Occident et que désormais, la zone Asie Pacifique joue à jeu égal.

Artprice by Artmarket, forte de ses 28 ans d'expertise, constate, sur ses 9,3 millions de clients et membres, un âge moyen passé de 63 ans en 1995 à 39 ans en 2024.

thierry Ehrmann, CEO d'Artprice by Artmarket :

« Ces deux dernières décennies ont été nécessaires à Artprice pour bâtir ses IA propriétaires basées sur son IA Intuitive Artmarket® et définir son alignement. L'impact de l'Intelligence Artificielle sur le Marché de l'Art se doit de respecter les règles intangibles et multi-centenaires de ce marché.

En effet, observer et induire des centaines de millions de comportements humains anonymisés face au Marché de l'Art demande beaucoup d'humilité pour Artprice, ce marché étant par nature d'une infinie complexité par le simple fait qu'une œuvre d'art est hétérogène, singulière et que d'autre part, la notion abstraite de beauté est aux confins de l'émotion humaine. ».

Il est indiscutable que la bascule du Marché de l'Art, qui est un des plus vieux marché du monde, en mutant vers le digital de manière exponentielle, comble ainsi son retard numérique particulièrement prononcé et permet d'impliquer une nouvelle tranche de génération à l'échelle mondiale, celle des 30-45 ans, absente jusqu'alors et qui désormais est en veille permanente via l'Internet mobile.

Images :

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/03/IMG1-2024_Art_Market_Report.jpg ][ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/03/IMG2-world-art-auction-turnover-top-10-world-map.jpg ]

Copyright 1987-2025 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : econometrics@artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite : https://fr.artprice.com/demo

Nos services : https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris. La dernière analyse TPI comptabilise plus de 18 000 actionnaires individuels hors actionnaires étrangers, sociétés, banques, FCP, OPCVM : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Pour découvrir Artmarket.com avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 865 100 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et titres de presse dans le monde avec 119 pays et 9 langues.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-artprice-et-cision-etendent-leur-alliance-sur-119-pays-comme-1ere-agence-de-presse-mondiale-dediee-au-marche-de-l-art-aux-nfts-et-aux-metavers-863229527.html

Artmarket.com met à la disposition de ses 9,3 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe.

Il existe maintenant un futur pour le Marché de l'Art avec l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2024 publié en mars 2025 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2024

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2024 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2024

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/page/resultats.html

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/fr/

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (plus de 6,5 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos – Œuvre d'Art Totale et Architecture Singulière. Ouvrage bilingue confidentiel désormais public : https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (plus de 4,1 millions d'abonnés)

Contact : Thierry Ehrmann ir@artmarket.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2637069/Artmarket_Report.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2637068/Artmarket_Map.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/artmarketcom-publie-le-30eme-rapport-artprice-sur-marche-de-lart-en-2024--record-historique-duvres-vendues-usa-en-1ere-place-ue-et-chine-ex-aequo-en-2eme-place-france-2eme-en-volume-les-artistes-femmes-progressent-302398446.html