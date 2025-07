BAE Systems améliore des prévisions face aux dépenses militaires en hausse

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe de défense britannique BAE Systems a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse pour les six premiers mois de l'année et améliore ses prévisions de résultat annuel, face à la croissance des dépenses militaires dans le monde.

"Dans un environnement de menaces mondiales accrues, nous continuons à fournir des capacités essentielles aux forces armées du monde entier", a résumé le directeur général Charles Woodburn dans un communiqué. Le groupe construit avions de combats, sous-marins, blindés ou munitions.

Face à la menace russe, et sous pression du président américain Donald Trump, les pays de l'Otan se sont engagés en juin à investir 5% de leur PIB en faveur de la défense et de la sécurité en à horizon 2035.

BAE systems publie mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 9% au premier semestre, à 13,6 milliard de livres (15,7 milliards d'euros). Son bénéfice net part du groupe progresse de 2% à 969 millions de livres.

Le groupe relève ses prévisions annuelles de vente et de résultat d'exploitation "compte tenu des solides performances opérationnelles du premier semestre". Il annonce aussi une hausse de 9% de son dividende au titre des six premiers mois de l'année.

Face au prix de son titre en forte hausse depuis janvier à la Bourse de Londres, l'entreprise prévient d'une "diminution des rachats d'actions".

Cette annonce faisait mécaniquement baisser le cours de son action mercredi, de plus de 2,5%, mais celui-ci reste en hausse d'environ 55% depuis le début de l'année.

"Les entreprises européennes de défense ont enregistré de bons résultats sous la présidence Trump, dans un contexte d'instabilité mondiale liée aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient", a commenté Victoria Scholar, chez interactive investor.

BAE "a enregistré une forte croissance de ses ventes dans tous ses secteurs, notamment l'aéronautique, le maritime, les plateformes et services et les systèmes électroniques", ajoute l'analyste.

BAE Systems est notamment le partenaire industriel britannique du futur avion de combat pour le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, attendu en 2035, baptisé GCAP (Global Combat Air Programme), qui sera amené à remplacer les F-2 japonais et les Eurofighter italiens et britanniques.