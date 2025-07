Droits de douane : l'accord "va ralentir la croissance américaine, cela aura un impact chez nous", souligne Eric Lombard

Éric Lombard à Singapour, le 30 mai 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

"On a dû passer un compromis qui fait suite à une agression", a estimé le ministre de l'Economie Eric Lombard sur RTL ce mercredi 30 juillet.

"On savait qu'on était dans une guerre asymétrique." L'accord commercial annoncé dimanche entre l'Union européenne et les Etats-Unis a provoqué de nombreuses réactions. Ce mercredi 30 juillet sur RTL, le ministre de l'Economie Eric Lombard a clarifié certains points.

"C'est un accord perdant-perdant. Les premières victimes sont les Américains, ils vont payer plus cher les produits", a-t-il argué. "Comme cela va ralentir la croissance américaine - surtout avec des tarifs beaucoup plus élevés, la Chine c'est 30%, le Vietnam et l'Indonésie c'est des tarifs encore plus élevés - cela va ralentir la croissance américaine et cela aura un impact chez nous", a poursuivi Eric Lombard. "On a évité les contremesures, qui frappaient directement l'économie européenne. On a dû passer un compromis qui fait suite à une agression - ces décisions américaines sont contraires à toutes les règles internationales", a continué le ministre.

"On est dans une difficulté avec les Etats-Unis, on est dans une difficulté plus grande avec la Chine, raison pour laquelle l'Europe doit être unie elle l'a été dans cette affaire-là. La décision qui a été prise dimanche par Ursula Von Der Leyen et Donald Trump correspondait au mandat qui lui a été donné. On a trouvé le meilleur compromis possible pour notre économie", a promis Eric Lombard.

Réunion à Bercy

A 14h à Bercy ce mercredi, le ministre de l'Economie et plusieurs membres du gouvernement accueillent les "acteurs économiques". Elle rassemblera autour d'Eric Lombard les ministres Amélie de Montchalin (Comptes publics), Marc Ferracci (Industrie et Energie), Véronique Louwagie (Commerce, Artisanat et PME), Clara Chappaz (Numérique), Nathalie Delattre (Tourisme), Annie Genevard (Agriculture) et Laurent Saint-Martin (Commerce extérieur). Les ministres tenteront de rassurer les organisations patronales et fédérations professionnelles touchées par ces droits de douane (Medef, CPME et U2P côté patronal; France Industrie, Fédération bancaire française, Alliance du commerce, Fédération du commerce et de la distribution (FCD) ou encore France Assureurs, entre autres, côté fédérations).

"Nos entreprises sont tendues", a alerté Franck Choisne, président de la commission internationale de la CPME, mercredi sur Europe 1. "D'un côté, on est heureux qu'il y ait un accord parce qu'il faut de la stabilité, mais d'un autre côté, cet accord n'est pas acceptable. 15%, c'est énorme", a-t-il résumé.