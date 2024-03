Artmarket.com publie le 28ème Rapport Artprice du Marché de l'Art en 2023 : record historique d'œuvres vendues, les USA préservent leur 1ère place, les artistes femmes confirment leur croissance spectaculaire

PARIS , 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 28ème Rapport Annuel Artprice « Le Marché de l'Art en 2023 » offre une lecture mondiale des ventes publiques de fine art – peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, vidéo, installation, tapisserie – et NFT, à l'exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier. Il couvre la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Tous les prix indiqués dans ce rapport Artprice by Artmarket se référent aux résultats de ventes aux enchères publiques, frais acheteurs inclus. Toute mention $ fait référence au dollar américain.

Le bilan du Marché de l'Art 2023 s'annonce positif avec des ventes en nette croissance (+5 %) et un record historique d'œuvres vendues.

2023 s'impose comme l'année la plus dynamique de l'histoire du Marché de l'Art mondial, avec plus d'un million d'œuvres mises aux enchères et 763 000 transactions.

Selon thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice : « Cela a été possible grâce à la progression spectaculaire sur Internet des Maisons de Ventes aux enchères avec, d'une part, un accroissement de +545% de l'annonce des ventes aux enchères sur Internet, et d'autre part, les ventes en live qui ont progressé de 285 % dans le monde, après les trois années de pandémie COVID. De tels chiffres étaient normalement attendus pour 2027-2029. »

Les Etats-Unis préservent leur première place avec 35 % du Marché de l'Art mondial.

La Chine talonne les USA avec 33 % de parts de marché mondial.

Pour autant, le grand retour de la Chine est attendu par tous les acteurs du Marché de l'Art, en cette année 2024 franco-chinoise du tourisme culturel, où la compétition avec les USA ne sera que plus féroce.

Avec le rapport le plus complet qui soit sur le Marché de l'Art, la société Artprice by Artmarket.com, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, poursuit sa collaboration pour la quinzième année consécutive avec son partenaire étatique chinois le groupe Artron. La couverture mondiale des ventes aux enchères que permet l'association d'Artprice et d'Artron ARAA offre enfin une vue complète de l'évolution structurelle et des tendances du Marché de l'Art à l'échelle mondiale.

Dans ce rapport, Artprice présente entre autres ses célèbres classements dont le Top 500 des Artistes par produit de ventes fine art et NFT aux enchères en 2023 ainsi que le Top 100 des œuvres fine art et NFT vendues aux enchères en 2023, où les artistes femmes confirment leur croissance spectaculaire.

La dématérialisation intégrale du Marché de l'Art sur Internet domine désormais sur l'ensemble des 5 continents, reléguant les salles de ventes physiques à l'histoire du XXème siècle.

Artprice by Artmarket est heureuse d'annoncer la publication de son 28ème Rapport « Le Marché de l'Art en 2023 », disponible gratuitement, en intégralité et en trois langues, en ligne ainsi qu'en version PDF :

Français :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2023

https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2023.pdf



Anglais :

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023

https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2023.pdf



Mandarin :

https://zh.artprice.com/artprice-reports/zh-the-art-market-in-2023

https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2023.pdf

Bilan général 2023 : d'un « marché vendeur » à un « marché acheteur »

Les ventes aux enchères de Fine Art et NFT atteignent un niveau d'intensité record jamais vu : 762 800 lots vendus contre 723 700 en 2022 (+5 %).

Les ventes aux enchères de Fine Art et NFT totalisent 14,9 Mrd$, contre 17,4 Mrd$ en 2022. Ce différentiel de chiffre d'affaires 2023/2022 s'explique essentiellement par le marché des oeuvres à plus de 50 m$, qui diminue d'un milliard et demi comparé à l'an dernier. En effet, en 2022, 24 oeuvres valorisées au-dessus des 50 millions de dollars rapportaient à elles seules 1,95 milliard de dollars contre 494,5 m$ cette année pour six lots vendus.

Le nombre de lots invendus passe de 35 % en 2022 à 38 % en 2023, révélant une sélectivité accrue du côté acheteur.

Selon le Président Fondateur d'Artprice by Artmarket : « La bonne œuvre, le bon thème, la bonne période, avec la belle histoire et le bon artiste fonctionnent plus que jamais ... ».

Le prix moyen d'une œuvre se positionne à 19 550$ aux enchères.

La moitié des œuvres (prix médian) ont été vendues moins de 700$ en 2023, rendant l'art abordable.

80 % des œuvres d'art sont vendues en-dessous de 4 130$ aux enchères.

L'Indice Global Artprice des prix a progressé de +2 % entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

L'Art Contemporain pèse 17 % du Marché de l'Art, contre 16 % en 2022 et seulement 3 % en 2000. Il est bon de rappeler qu'en 2000, l'Art Contemporain pesait 69 m$ contre 2,53 Mrd$ en 2023. Le Marché de l'Art Contemporain a donc été multiplié par 36 en 23 ans, traduisant ainsi un phénomène historique, faisant de l'Art Contemporain la locomotive du Marché de l'Art mondial.

L'Art Moderne reste le segment le plus important du Marché de l'Art, pesant 40 % du produit des ventes (contre 38 % en 2022).

Deux œuvres ont dépassé le seuil symbolique des 100 m$ en 2023, l'une à New York et l'autre à Londres (contre 6 lots supérieurs à 100 m$ en 2022).

Artprice recense 1 548 lots Fine Art millionnaires ainsi que 2 lots NFT millionnaires en 2023 (Artprice a enregistré 1 682 lots Fine Art millionnaires et 1 lot NFT millionnaire en 2022).

Parmi les 1 550 lots millionnaires, 206 sont attribués à des artistes femmes, soit 13%.

Soft Power : Les U.S.A. conservent leur première place

Les États-Unis (-28 %) enregistrent 174 600 adjudications pour 5,2 Mrd$, soit 35 % du Marché de l'Art mondial (160 000 lots vendus pour 7,3 Mrd$ en 2022, soit 42 % du CA monde). Cette baisse s'explique globalement par la diminution des œuvres supérieures à 50 m$.

La Chine (+4%) renoue avec la croissance. Elle pèse 4,9 Mrd$, soit 33 % du Marché de l'Art mondial

(5,9 Mrd$ en 2022 pour 35 % du CA monde).

Le Royaume-Uni (-15 %) consolide sa troisième place avec 1,8 Mrd$, soit 12 % du Marché mondial

(2,1 Mrd$ en 2022 pour 12 % du CA monde). Nouveau prix record pour une œuvre Fine Art aux enchères au Royaume-Uni : 108 m$ pour Dame mit Fächer (1917/18) de Gustav Klimt chez Sotheby's à Londres. Le Brexit, avec le recul nécessaire, impacte réellement le Marché de l'Art anglais.

La France (-11 %) totalise 875 m$, soit 6 % du chiffre d'affaires mondial avec 106 000 lots vendus

(988 m$ en 2022 pour 6 % du marché mondial). Elle conforte ainsi sa première place de marché sur le continent européen en chiffre d'affaires. Elle se place au deuxième rang après les États-Unis, pour la première place en nombre de transactions. La France gagne donc en puissance sur le segment haut de gamme. À l'aune de la décennie, le produit des ventes d'œuvres d'art en France bondit avec une progression significative du nombre d'œuvres millionnaires (environ +80 % sur les années 2011-2014).

L' Allemagne (-3 %) stagne après quatre années de croissance : 372 m$ pour 2,5 % du marché mondial

(383 m$ en 2022 pour 2,2 % du CA monde).

L' Italie (+2 %) consolide sa 6ème place sur le marché mondial avec 197 m$, grâce à 44 500 lots vendus (193 m$ en 2022, avec 40 400 lots vendus).

L' Inde (+76 %) enregistre la plus belle croissance et s'installe parmi les puissances d'Asie devant le Japon (144 m$): 152 m$ avec seulement 2 075 lots vendus (87 m$ en 2022 pour 1 500 lots vendus).

Nouveau prix record pour une œuvre Fine Art aux enchères en Inde : The story teller (1937) de Amrita Sher-Gil pour 7,4 m$ chez Safronart à Mumbaï.

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image2-artmarket-com-artprice-principal-marketplaces-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2023.jpg ]

Maisons de Ventes et sessions

Sotheby's redevient la première Maison de Ventes de la planète pour le Fine Art et les NFT avec 3,8 Mrd$.

Christie's enregistre un produit des ventes de 3,5 Mrd$ en douze mois.

Sotheby's surpasse légèrement Christie's à New York , Londres, Hong Kong et Milan . Le rapport de force s'inverse à Paris .

Sotheby's (26 % du produit des ventes) et Christie's (24 %) concentrent la moitié de la valeur mondiale (Christie's 35 % et Sotheby's 24 % en 2022).

La plus belle collection vendue en 2023 est celle d'Emily Fischer Landau, totalisant 406 m$ le 8 novembre 2023 chez Sotheby's New York (bien loin de la vente Paul G. Allen en 2022 : 1,6 Mrd$ chez Christie's).

Phillips reste la troisième Maison de Ventes de la planète avec 573 m$ et signe une toute première vente à Paris .

China Guardian est la première Maison de Ventes chinoise avec 539 m$, devant Poly Auction (517 m$).

Bonhams (219 m$) grossit avec l'acquisition de Cornette de Saint Cyr (38 m$), Bukowskis (31 m$), Bruun Rasmussen (27 m$) et Skinner (8 m$).

Artcurial (78 m$) est la première S.V.V. française de Fine Art (92 m$ en 2022).

Oeuvres d'art et Artistes par période

Art ancien (artistes nés avant 1759)

Les ventes d'Art ancien représentent 11 % des lots vendus pour 9 % du chiffre d'affaires mondial (11 % des lots vendus pour 7 % du CA en 2022).

Un dessin du 14ème siècle, du grand Maître Wang Meng , a dépassé 40 m$ le 30 novembre 2023 à Pékin, chez China Guardian .

À New York , deux tableaux de Rubens ont été vendus 26 m$ et 25 m$ par Sotheby's, en janvier puis en mai.

19ème siècle (artistes nés entre 1760 et 1859)

Le marché des artistes du 19ème siècle pèse 9 % des lots vendus et 8 % du produit des ventes total (10 % des lots vendus pour 14 % du CA en 2022).

Le tableau Les Flamants (1910) signe un nouveau record personnel pour le Douanier Rousseau, à 43,5 m$ chez Christie's New York .

Art moderne (artistes nés entre 1860 et 1919)

L'Art moderne reste plus que jamais le premier segment du Marché de l'Art avec 36 % des lots vendus pour 40 % du CA (36 % des lots vendus pour 38 % du CA en 2022).

Picasso est l'artiste le plus faste de l'année aux enchères, avec 596 m$ (3ème en 2022 avec 494 m$).

Femme à la montre (1932) de Pablo Picasso devient la 10ème œuvre la plus chère de l'histoire des enchères (vendue à 139 363 500 $ le 8 novembre 2023 par Sotheby's New York ), et la deuxième de Picasso après Les femmes d' Alger (Version O) (1955) 179 m$ en 2015.

Dame mit Fächer (1917/19) de Klimt devient l'œuvre la plus chère de tous les temps en Angleterre : 108 m$.

Zhang Daqian se hisse à nouveau sur le podium des artistes les plus performants du monde aux enchères en 2023, grâce à un chiffre d'affaires de 230 m$.

Art d'après-guerre (artistes nés entre 1920 et 1944)

L'Art d'après-guerre rassemble 26 % des lots vendus et pèse 25 % du chiffre d'affaires global (26 % des lots vendus pour 26 % du CA en 2022).

Gerhard Richter est l'artiste vivant le plus performant de l'année aux enchères, avec 303 lots vendus pour 214 m$.

En l'absence de tableaux exceptionnels, Andy Warhol redescend à la 5ème place des artistes les plus performants du monde, avec 198 m$ en 2023 (tandis qu'il était 1er en 2022 avec 590 m$).

Yayoi Kusama grimpe à la 8ème place des artistes les plus performants du monde, avec 189 m$. Elle est la seule artiste femme du Top 10.

Joan Mitchell enregistre un nouveau record personnel à 29 m$ pour Untitled (c.1959) chez Christie's à New York le 9 novembre 2023.

Art Contemporain (artistes nés après 1945)

Les ventes d'Art Contemporain concentrent 18 % des lots vendus pour 17 % du produit de ventes mondial (18 % des lots vendus pour 16 % du CA en 2022).

Jean-Michel Basquiat remonte à la 2ème place du classement Artprice avec 238 m$ (7ème en 2022 avec 221 m$).

L'œuvre Support Systems for Women, No. 1 (1998) de Nicole Eisenman (1965) achetée 10 800$ en 2006 chez Phillips à New York a été revendue 400 000$ par Sotheby's à Londres.

Ventes aux enchères de NFT

Les ventes aux enchères publiques de NFT totalisent 22,7 m$ avec 350 lots vendus et 53 invendus (en 2022, les ventes de NFT avaient totalisé 13,8 m$, avec 384 lots vendus et 171 invendus).

Dmitri Cherniak (1988) est l'artiste NFT le plus performant du monde aux enchères publiques en 2023 avec 14 œuvres vendues pour 7,9 m$.

Ringers #879 (The Goose) (2021) de Dmitri Cherniak a été vendue 6,2 m$ par Sotheby's à New York le 15 juin 2023.

La session « Grails: Property from an Iconic Digital Art Collection Part II » organisée par Sotheby's le 15 juin 2023 a totalisé 10,9 m$.

L'Intelligence Artificielle, l'art génératif, le recovering des cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum, sont un contexte très favorable pour les NFT en 2024.

Les artistes femmes confirment leur croissance spectaculaire

Les plus grandes artistes du 20e siècle sont ainsi en train de prendre la place qu'elles méritent sur le Marché de l'Art. Cette montée en puissance tient à la volonté manifeste des divers acteurs du marché de réajuster leurs prix. Ce gain de visibilité passe naturellement par l'inclusion d'un nombre croissant de leurs œuvres dans les catalogues de ventes. Sur ce point, les progrès ont été rapides, le nombre de transactions les concernant ayant doublé en l'espace de cinq ans et triplé en dix ans. Cette année, les œuvres d'artistes femmes vendues aux enchères atteignent un pic historique dans l'histoire du Marché de l'Art et cette dynamique ne semble pas prête à s'essouffler.

En conclusion , contrairement à ce que la raison aurait pu faire redouter, compte tenu du contexte géopolitique et économique actuel très dégradé, le Marché de l'Art affiche une santé résiliente, avec des records réguliers enregistrés sur l'ensemble des périodes artistiques, quel que soit le pays, lors des récentes sessions de ventes. On ne note aucune annulation de ventes cataloguées classiques et/ou prestigieuses pour 2023 et 2024 à ce jour, qui sont les indicateurs principaux du Marché de l'Art.

Les grandes Maisons de Ventes et les investisseurs savent très bien que le Marché de l'Art est une valeur refuge, un placement, comme le montre l'indice Artprice100©, qui superforme nettement les indices boursiers classiques. Cette période d'incertitude sur les marchés boursiers amène d'ailleurs de nouveaux fonds et investissements dans le Marché de l'Art.

Artprice avait déjà noté que durant les principales crises : krach du Nasdaq 2000, attentats du 11 septembre 2001, guerre d' Afghanistan 2001, guerre d'Irak 2003, crise des subprimes et des CDS 2007, taux négatifs 2011, crise du Covid 2019 ... le Marché de l'Art n'était pas affecté comme l'avaient été les marchés financiers et l'économie.

La dématérialisation intégrale du Marché de l'Art sur Internet domine désormais sur l'ensemble des 5 continents, reléguant les salles de ventes physiques à l'histoire du XXème siècle. Il est incontestable que le Marché de l'Art au 20è siècle relevait de l'Occident et que désormais, la zone Asie Pacifique joue à jeu égal.

Artprice by Artmarket, forte de ses 27 ans d'expertise, constate, sur ses 7,2 millions de clients et membres, un âge moyen passé de 63 ans en 1997 à 41 ans en 2023.

Il est indiscutable que la bascule du Marché de l'Art, qui est un des plus vieux marché du monde, en mutant vers le digital de manière exponentielle, comble ainsi son retard numérique particulièrement prononcé et permet d'impliquer une nouvelle tranche de génération à l'échelle mondiale, celle des 30-45 ans, absente jusqu'alors et qui désormais est en veille permanente via l'Internet mobile.

Artprice by Artmarket, grâce à son Intranet la reliant à ses 7200 Maisons de Ventes partenaires, peut chaque jour constater ce changement de paradigme : de la programmation de fermeture des salle des ventes physiques pour muter définitivement sur Internet.

