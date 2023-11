Artmarket.com : La foire Paris Photo présente le meilleur d'un médium essentiel selon Artprice

PARIS , 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'effervescence qui entoure la foire Paris Photo, organisée du 9 au 12 novembre 2023 au Grand-Palais Éphémère, émane aussi des nombreuses expositions et ventes aux enchères dédiées au huitième art dans la capitale française au début du mois de novembre. Ce rendez-vous annuel explique en bonne partie l'importance de la France sur ce marché de niche. Elle concentre 11 % du produit des ventes aux enchères mondial de photographies en 2022, soit une contribution presque deux fois plus forte que pour les autres catégories (5,9%).

thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice : « Paris Photo est devenue la foire incontournable pour tous les secteurs de la photographie : galeries internationales (Pace, Gagosian…), lieux historiques (Camera Obscura, Le Réverbère…), agences de presse (Magnum, Aperture…), maisons d'édition (Actes Sud, Hatje Cantz…), projets expérimentaux (L'Avant Galerie Vossen, laCollection.io…) ainsi que nombreux photographes ( Kristine Potter , Omar Victor Diop ...) seront présents à cette 27ème édition de la foire ».

« Nous avons toujours eu à cœur de soutenir Paris Photo, notamment en 2000 où nous étions le principal mécène pour accompagner Rik Gadella dans le développement du salon » , rappelle thierry Ehrmann.

La popularité du médium photo tient d'abord à son accessibilité : le prix moyen pour une œuvre photographique est de 6 000$ aux enchères, contre 41 000$ pour une peinture et 23 000$ pour une sculpture. Cette accessibilité est due en partie à la nature reproductible de ces œuvres : chaque photo existe en effet en plusieurs exemplaires habituellement, parfois en différentes tailles, qui peuvent s'échanger régulièrement ou avoir des équivalents dans de très prestigieuses collections. La technologie NFT ouvre de nouvelles pistes pour informer et rassurer les collectionneurs sur les quantités en circulation.

Retour aux grands noms de la photo argentique

Avec 24 100 lots adjugés dans le monde en 2022 (dont 5 000 sur le territoire français), les ventes de photographies totalisent 147 m$, soit 3,4 % des transactions. Il ne s'agit que du 11ème meilleur exercice pour ce médium, dont le chiffre d'affaires avait atteint en 2014 un record de 220 m$. Malgré deux coups de marteau historiques - pour Le violon d'Ingres (1924) de Man Ray à 12,4 m$ (Christie's New York le 14 mai 2022) et The Flatiron (1904) d'Edward Steichen à 11,8 m$ (Christie's New York le 9 novembre 2022) - le marché de la photographie haut de gamme n'est, en effet, plus aussi performant qu'il y a dix ans : six adjudications millionnaires en 2022 contre treize en 2014.

Depuis l'exercice 2020, durement marqué par la crise sanitaire, le marché de la photographie a pourtant retrouvé le chemin de la croissance, portée par les grands noms du 20ème siècle plutôt que par les superstars de la photographie contemporaine. Ce changement dans les préférences des collectionneurs est particulièrement sensible pour Andreas Gursky , notamment à travers les résultats de Pyongyang IV (2007) tirée en sept exemplaires de très grandes dimensions (304 x 207 cm) :

14/02/2008 : 1 375 000 $ (estimation : 300 000 $ - 400 000 $)

15/10/2010 : 2 128 000 $ (estimation : 800 000 $ - 1 120 000 $)

11/11/2015 : 1 390 000 $ (estimation : 1 200 000 $ - 1 800 000 $)

15/10/2021 : Non vendu (estimation : 440 000 $ - 578 000 $)

28/06/2023 : Non vendu (estimation : 253 000 $ - 380 000 $)

https://fr.artprice.com/artiste/81985/andreas-gursky/lots/passes?height=304&keyword=Pyongyang%20IV&p=1&percent=5&sort=datesale_asc

https://fr.artprice.com/artiste/81985/andreas-gursky/lots/passes?height=304&keyword=Pyongyang%20IV&p=1&percent=5&sort=datesale_asc

Richard Avedon , nouveau numéro 1

À Paris Photo 2023, la Galerie Gagosian préfère présenter les photographies de William Eggleston (1939), de Sally Mann (1951) ou encore de Richard Avedon (1923-2004). Celui-ci n'est autre que le photographe le plus performant du monde aux enchères depuis le début de l'année : 55 de ses photographies ont été vendues en salles de ventes pour 3,9 m$. Richard Avedon compte déjà sept adjudications supérieures à 200 000 $ en 2023, abreuvant un marché particulièrement dynamique aux États-Unis, où se concentre 90 % de son chiffre d'affaires.

Top 10 photographes par produit des ventes aux enchères mondial, de janvier à novembre 2023

©artprice.com

Richard AVEDON (1923-2004) : 3 874 000 $ Cindy SHERMAN (1954-) : 3 782 000 $ Barbara KRUGER (1945-) : 3 024 000 $ Richard PRINCE (1949-) : 2 984 000 $ Hiroshi SUGIMOTO (1948-) : 2 929 000 $ Ansel Easton ADAMS (1902-1984) : 2 342 000 $ Robert FRANK (1924-2019) : 2 311 000 $ Robert MAPPLETHORPE (1946-1989) : 1 953 000 $ William EGGLESTON (1939-) : 1 937 000 $ Wolfgang TILLMANS (1968-) : 1 903 000 $

Cindy Sherman se maintient quant à elle à la deuxième place des artistes les plus performants du monde pour la photographie. Le prix de ses clichés a pourtant sensiblement baissé, comme en attestent les différentes ventes de son œuvre Untitled film #48 (1979), tiré en trois exemplaires dans le format 40 x 50 cm :

19/05/1999 : 200 500 $ (estimation : 60 000 $ - 80 000 $)

12/05/2004 : 321 600 $ (estimation : 200 000 $ - 300 000 $)

13/11/2007 : 1 217 000 $ (estimation : 800 000 - 1 200 000 $)

11/11/2014 : 2 225 000 $ (estimation : 1 500 000 $ - 2 000 000 $)

27/06/2023 : 970 000 $ (estimation : 800 000 $ - 1 000 000 $)

https://fr.artprice.com/artist/26554/cindy-sherman/lots/pasts?height=40&keyword=Untitled%20film%20%2348&p=1&percent=10&sort=datesale_asc&width=50

https://www.artprice.com/artist/26554/cindy-sherman/lots/pasts?height=40&keyword=Untitled%20film%20%2348&p=1&percent=10&sort=datesale_asc&width=50

Les NFT englobés dans le marché de la photo

Avec son nouveau secteur Digital, Paris Photo 2023 fait la part belle à l'art numérique et aux NFT. La galerie allemande Nagel Draxler y présente un solo show du pionnier du crypto-art, Kevin Abosch . La plateforme anglaise Verse s'associe pour sa part à la galerie Nguyen Wahed pour offrir une sélection de trois grands noms de l'écosystème Web3 : 0xDEAFBEEF, Sofia Crespo et Matt Deslauriers . Quatre artistes pour lesquels Artprice recense déjà suffisamment de résultats pour estimer la valeur de leurs œuvres.

L'art génératif porte cette année les ventes de NFT. Des adjudications spectaculaires pour Dmitri Cherniak , Tyler Hobbs , Larva Labs ou encore Snowfro consolident un marché encore jeune et volatile. Pourtant, dans son tout nouveau Rapport du Marché de l'Art Contemporain et Ultra-contemporain, Artprice observe que les ventes de NFT représentent maintenant 11 % du produit des ventes aux enchères pour les artistes de moins 40 ans, ce qui fait de cette catégorie la deuxième la plus importante après la peinture pour les jeunes signatures en vogue. Une raison suffisante pour essayer de rallier cette technologie à la photographie.

Images : [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/11/image1-artmarket-com-photography-at-auction-turnover-france-vs-world-artprice.png ] [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/11/image2-artmarket-com-laszlo-moholy-nagy-untitled-berlin-2022-christies-paris-october-2023-20-usd-93-400.jpeg ]

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : econometrics@artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite : https://fr.artprice.com/demo

Nos services : https://fr.artprice.com/subscription

À propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris et au SRD Long Only. La dernière analyse TPI comptabilise plus de 18 000 actionnaires individuels hors actionnaires étrangers, sociétés, banques, FCP, OPCVM : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Pour découvrir Artmarket.com avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 825 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 7,2 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2023 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2023

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/page/resultats.html

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2022 publié en mars 2023 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2022

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/fr/

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (plus de 6,4 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos

OEUVRE D'ART TOTALE & ARCHITECTURE SINGULIÈRE

Ouvrage bilingue confidentiel désormais public : https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (plus de 4 millions d'abonnés)

Contact : Thierry Ehrmann , ir@artmarket.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270867/Artmarket.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270866/Artmarket.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom--la-foire-paris-photo-presente-le-meilleur-dun-medium-essentiel-selon-artprice-301981642.html