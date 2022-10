Artmarket.com, déjà positionnée sur les NFTs avec Artprice, réagit à l'itw de Bruno Le Maire donnée à BFM Crypto voulant faire de la France "le hub de l'écosystème des crypto-actifs"

PARIS , 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 17 Octobre 2022, Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a été interviewé par BFM Crypto autour du thème des crypto-actifs.

Artmarket.com note avec attention la déclaration par le sommet de l'État du potentiel économique de l'écosystème des cryptoactifs, et surtout le fait de vouloir faire de la France "le hub européen de l'écosystème des crypto-actifs". Bruno Le Maire déclare : "Et nous voulons qu'en son sein, la France soit le hub européen de l'écosystème des crypto-actifs."

Il ajoute : "Aujourd'hui, la France rassemble des PSAN parmi les plus innovants au monde et peut s'appuyer sur une concentration exceptionnelle de compétences crypto, qu'elles soient scientifiques, informatiques, financières, juridiques ou commerciales."

Artmarket.com est totalement disposée à contribuer à faire de la France un Leader des crypto-actifs en Europe et dans le monde, notamment dans le domaine spécifique des NFTs d'Art, adoptés par tous les acteurs historiques du Marché de l'Art.

En tant que Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art et pionnier de l'Internet depuis 1987 avec Groupe Serveur, Artprice by Artmarket, labellisée à deux reprises par la BPI France comme entreprise innovante, détient tous les atouts, le savoir-faire technologique et l'expérience, pour mener à bien cette mission de contribuer à faire de la France une place de Leader mondial dans le domaine du crypto-Art.

Artmarket.com possède déjà un fil d'information permanent sur 119 pays, comme 1ère agence de presse mondiale dédiée au Marché de l'Art, aux NFTs et aux Métavers :

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-artprice-et-cision-etendent-leur-alliance-sur-119-pays-comme-1ere-agence-de-presse-mondiale-dediee-au-marche-de-l-art-aux-nfts-et-aux-metavers-863229527.html

Artprice by Artmarket.com confirme, pour le premier semestre 2022, que le phénomène des NFTs (Non Fungible Token en anglais, Jeton Non Fongible en français) d'Art est en train de s'inscrire durablement dans le Marché de l'Art sur tous les continents avec une accélération du CA et des volumes pour le second semestre 2022, de par notamment la purge des crypto-monnaies et de nouvelles législations beaucoup plus favorables aux USA , avec en Europe une réglementation encadrée qui assainit les crypto-monnaies et amène une confiance aux consommateurs, investisseurs et opérateurs.

Cette réglementation fait l'objet d'études, colloques et forces de proposition auprès des grandes instances gouvernementales françaises et européennes par l'Institut Art & Droit, où Artprice by Artmarket est fortement impliquée en tant que membre historique depuis 1997.

thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et PDG d'Artmarket.com souligne : "Dans ses différents rapports annuels sur le Marché de l'Art et son information réglementée, Artprice by Artmarket.com a toujours intégré dans ses études NFT, qu'il est impossible d'appréhender ce marché avec une croissance exponentielle, sans inclure la Blockchain, les crypto-monnaies et leur origine culturelle par les Cypherpunks (période du chiffrement des données type PGP début 1990)."

En effet, OpenSea USA , première plateforme NFT, déclare elle-même que 80 % des émissions primaires de NFTs d'Art sont susceptibles d'affecter des droits de propriété intellectuelle de tiers. Face à ce constat, Opensea a annoncé réfléchir à des solutions pour contrer ce fléau et protéger les vendeurs et acheteurs. Sa réflexion ne peut que l'amener à la certification du premier marché par Artprice à travers sa blockchain et ses smart contracts.

C'est précisément dans l'émission primaire de NFTs d'Art qu'Artprice by Artmarket.com est la seule sur le marché mondial, en prenant compte de tous les paramètres et données sous-jacents, à pouvoir véritablement répondre à la certification des émissions primaires de NFTs d'Art.

Cette capacité de certificateur des émissions primaires de NFTs d'Art repose sur le fait qu'Artprice by Artmarket.com est le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et auteur depuis 25 ans de ses banques de données, qui font autorité dans le monde entier avec le plus grand fonds documentaire au monde de notes, manuscrits et catalogues de ventes depuis 1700, qui cautionne en contrepartie l'authenticité et la preuve historique de ses banques de données.

Artprice by Artmarket.com se donne pour objectif d'être la plateforme de NFTs d'Art la plus aboutie et très compétitive par son Métavers, qui est l'aboutissement ultime et inéluctable de la révolution NFT.

Ce Métavers est l'assurance d'une croissance exponentielle et continue du Marché de l'Art par les NFTs. Il sera accompagné par sa Blockchain et ses smart contracts pour permettre une juste rémunération pour les artistes, avec les sociétés de droits d'auteur telles que l'ADAGP, dont Artprice est depuis longtemps un des principaux contributeurs, au titre des dispositions légales du droit de reproduction, pour le soutien aux artistes.

Monsieur Le Ministre de l'Économie ajoute « Dans l'immédiat, je me réjouis du passage d'Ethereum au proof of stake bien moins consommateur d'énergie. ».

Cela va dans le sens de la Blockchain d'Artprice by Artmarket.com qui utilisera principalement l'Ethereum pour ses smart contracts, comme annoncé dans son récent communiqué, suite au passage de la « Proof of Work » (PoW) à la « Proof of Stake » pour l'Ethereum 2.0, le 15 septembre 2022 :

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/15/artmarket_com-the-merge-une-reussite-historique-et-ecologique-pour-l_ethereum-cryptomonnaie-de-reference-pour-artprice-et-le

En effet, Artmarket.com a suivi très attentivement depuis 3 ans le passage à « The Merge » pour la Blockchain ethereum 2.0 totalement décarbonée, dans un contexte de crise mondiale énergétique, qui ne fait que démarrer. Selon son Fondateur Vitalik Buterin, grâce à « The Merge », après 7 années de développement et de bêta tests réussis, la consommation en électricité de la Blockchain ETH s'effondre de plus de 99,95 %, en passant de la « Proof of Work » (PoW) à la « Proof of Stake » (PoS).

L'intuition d'Artprice depuis trois ans, de pressentir la Blockchain Ethereum et son smart contract comme la référence dans le Marché de l'Art pour les NFTs, est de plus entérinée par la dépêche officielle de Christie's du 27 septembre 2022 avec le lancement annoncé de Christie's 3.0 qui repose sur la Blockchain Ethereum.

Selon une étude d'Artprice :

« Tous les Market Makers du Marché de l'Art et notamment la majorité des Maisons de Ventes dans le monde ont désormais un département NFT pour des ventes cataloguées et en ligne tout au long de l'année. De même, toutes les grandes structures de l'industrie muséale et galeries d'Art se mettent à éditer leurs propres NFTs.

L'Art numérique créé dans les années 1980 fait enfin sa véritable révolution en impactant près d'un demi-milliard de passionnés de NFTs d'Art, à des coûts d'achats désormais très accessibles.

C'est d'ores et déjà plus de 54 000 artistes identifiés par Artprice qui produisent directement leurs NFTs pour leur public acheteur et ce n'est que le tout début de ce changement de paradigme.

C'est un événement majeur qui modifie définitivement la structure du Marché de l'Art et de ses acteurs, telle que connue depuis 1950 selon les sociologues, historiens de l'Art et analystes. Ceci est aussi confirmé par les différents départements d'Artprice, notamment au regard des chiffres. » :

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/29/artmarket_com-rapport-financier-s1-2022-les-capitaux-propres-depassent-les-30m-eur-rn-en-progression-record-ca-s1-mise-en-place

Artmarket.com contribuera pleinement à donner une chance à la France et à l' Europe de contrebalancer l'hégémonie anglo-saxonne dans le domaine des crypto-actifs et exposera précisément à Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique les capacités uniques d'Artprice by Artmarket.com, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis 25 ans, pour la certification de l'émission primaire dans le domaine des NFTs d'Art et du crypto-Art plus généralement.

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 793 000 Artistes.

Artprice by Artmarket, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, se donne l'ambition grâce à sa Place de Marché Normalisée d'être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Artprice 2022 du Marché de l'Art Ultra-Contemporain par Artmarket.com :

Le bilan semestriel Artprice 2022 : le Marché de l'Art renoue avec une forte croissance en Occident :

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2021 publié en mars 2022 par Artprice by Artmarket :

