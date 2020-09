PARIS, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- En dépit de la crise sanitaire mondiale qui impacte très durement l'économie et les finances de chaque pays du monde, Artmarket annonce un bond de son résultat net semestriel de +49%. Le résultat opérationnel s'envole quant à lui de 79%. C'est la démonstration incontestable de la pérennité du business model d'Artmarket et de sa rentabilité car on observe simultanément une légère érosion des revenus semestriels, soit -5%.

Le rapport financier semestriel 2020 d'Artmarket.com est disponible sur les sites d'Actusnews et d'Artprice by Artmarket

La très saine gestion d'Artmarket permet désormais d'abaisser le point mort à un niveau remarquable. Les capitaux propres progressent de 5,5% soit 19 271 K€ au 30/06/2020 contre 18 260 K€ au 30/06/2019.

Artmarket, au fil des années, a mis en place l'ensemble des process industriels permettant de limiter l'effectif à une moyenne de 45 personnes pour un groupe où l'intégralité des charges en 2019, avec Artprice Images(R), demeure inchangée jusqu'à désormais 90 M€ de C.A.

Artmarket n'a aucun emprunt obligataire et une absence de dette bancaire. Elle n'a jamais fait l'objet d'augmentation de capital, à la stricte exception des opérations antérieures de levées d'options réservées à ses salariés. Ceci résulte d'une volonté affichée du Conseil d'administration d'Artmarket.com et de son PDG Fondateur thierry Ehrmann de ne pas diluer ses actionnaires, ni d'affaiblir le cours de l'action.

Ces très bons résultats confirment en tous points, la vision globale d'Artmarket.com sur le Marché de l'Art où les postulats de 1997 ont été entièrement validés modifiant, selon les historiens, le cours de l'histoire du Marché de l'Art en seulement deux décennies en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

Cela démontre qu'Artmarket possède un potentiel de croissance immense par son innovation permanente pour répondre aux amateurs, collectionneurs, professionnels et institutionnels de l'Art faisant partie des 4,5 milliards de personnes connectées en mobile (source Microsoft) avec de plus, l'arrivée du kiosque payant sur la 5G qui se déploie de manière opérationnelle à 80 %, déjà en Europe, aux Usa et dans la grande Asie. La 5G va permettre à Artmarket.com de déployer toute une gamme de produits et services, notamment pour sa Place de Marché Normalisée à prix fixe et/ou aux enchères.

Artmarket possède de plus, le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la B.P.I. L'internet mobile pour le 1S2020 constitue plus de 92% des requêtes d'Artmarket.

Par conséquent, Artmarket consacre chaque année 80 % de ses ressources à sa R&D. Son fondateur et PDG thierry Ehrmann, à travers le Groupe Serveur, reste bien sûr le premier actionnaire d'Artmarket, un critère fondamental selon Warren Buffet.

Tout cela malgré le pire contexte économique planétaire depuis l'après-guerre et dont personne ne connaît la fin, démontrant ainsi d'une part la très belle résistance du Leader mondial de l'Information du Marché de l'Art qu'est Artprice by Artmarket au sein de l'industrie numérique et, d'autre part, l'investissement refuge que constitue le Marché de l'Art depuis la nuit des temps.

En effet, face aux taux bancaires négatifs qui gagnent du terrain sur tous les continents, à une récession mondiale historique ainsi qu'à une explosion de la dette mondiale, les investisseurs cherchent à replacer leur patrimoine. Le prix de l'or a grimpé de plus de 30% depuis le 1er janvier 2020 et dépassé la mythique barre des 2000$ l'once d'or. Le S&P 500 a quant à lui de nouveau dépassé les 3300 pts.

Mieux encore, malgré la crise sanitaire mondiale, le Nasdaq vient de signer un record historique, avec des capitalisations hors normes, telle celle d'Apple qui équivaut à elle seule à la somme de toutes celles du CAC40 réunies. C'est la démonstration absolue de la suprématie du numérique dans les rouages de l'économie mondiale face au COVID-19 qui est parti pour durer.

En effet, le Directeur Général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré début août : « Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir ». L'OMS a prévenu en outre que la pandémie de coronavirus allait probablement être « très longue ».

Mais l'Art bénéficie lui aussi pleinement des stratégies de diversification. En effet, l'Art a toujours été une valeur refuge en temps de crise.

Copyright 1987-2020 thierry Ehrmann

En savoir plus sur nos services avec l'artiste gratuit :

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987.

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 740 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2019 publié en février 2020 par Artprice by Artmarket :

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 :

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

