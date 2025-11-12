Artiva progresse après avoir obtenu des résultats préliminaires positifs pour une nouvelle thérapie contre les maladies auto-immunes

12 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Artiva Biotherapeutics ARTV.O augmentent de 4,46% à 3,75 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que sa thérapie cellulaire expérimentale, AlloNK, a montré des résultats prometteurs en matière de sécurité dans les premiers essais pour les patients atteints de maladies auto-immunes, y compris la polyarthrite rhumatoïde

** ARTV indique que 32 patients atteints de maladies auto-immunes ont reçu AlloNK plus des anticorps anti-CD20 dans des cliniques communautaires, principalement en dehors des hôpitaux, sans effets secondaires graves

** Le traitement élimine les cellules B, un type de cellules immunitaires liées à plusieurs maladies auto-immunes, en l'espace de deux semaines

** Plus de 150 000 patients américains souffrent d'une PR qui ne répond pas aux médicaments actuels, selon ARTV

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 64 % depuis le début de l'année