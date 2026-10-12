Artisan Partners recule après que ses actifs sous gestion (AUM) de septembre se sont révélés inférieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action du gestionnaire d'actifs Artisan Partners APAM.N recule de 4% à 32,14 dollars

** Vendredi en fin de journée, APAM a dévoilé le montant préliminaire de ses actifs sous gestion au 30 septembre; ce chiffre est inférieur d’environ 80 points de base aux estimations de TD Cowen

** “Nous nous attendons à ce que le titre sous-performe ou recule le 12 octobre, reflétant une baisse plus forte que prévu en septembre et des difficultés persistantes au niveau des résultats”, indiquent les analystes de TD Cowen

** La société de courtage abaisse son objectif de cours de 37 $ à 33 $, soit une baisse de 1,4% par rapport au dernier cours de clôture

** Parmi les quatre sociétés de courtage, une recommande “d'acheter” le titre, deux “de conserver” et une “de vendre”; l'objectif de cours médian s'établit à 34,50 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action APAM affichait une baisse de 16,8% depuis le début de l'année