Artisan Partners LP dépasse les 5% de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:27
Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 884 500 actions DBV Technologies représentant autant de droits de vote, soit 8,28% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique.
Valeurs associées
|2,6550 EUR
|Euronext Paris
|+2,51%
