Artisan Partners LP dépasse les 5% de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:27

Artisan Partners Limited Partnership, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de DBV Technologies , au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 884 500 actions DBV Technologies représentant autant de droits de vote, soit 8,28% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique.

DBV TECHNOLOGIES
Euronext Paris
