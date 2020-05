Artemis recrute un responsable de l'actvitié intermédiée

(NEWSManagers.com) - Artemis Investment Management a recruté Adam Gent au poste nouvellement créé de head of intermediated business (HoIB). L'intéressé rejoindra Artemis début août en provenance d' Allianz Global Investors où il était managing director et responsable de la distribution retail et wholesale en Europe du Nord depuis mars 2017.

Avant Allianz, Adam a passé dix ans chez Legg Mason Global Asset Management, où il fut, à compter de 2010, directeur et responsable des ventes au Royaume-Uni. Avant ce rôle il a travaillé chez Henderson Global Investors après avoir débuté sa carrière en 2000 chez Thesis Asset Management.

Adam Gent sera rattaché à Jasper Berens, responsable de la distribution chez Artemis.