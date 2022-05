Artemis IM fait appel à un TPM espagnol pour distribuer 9 fonds en Europe

(NEWSManagers.com) - Artemis Investment Management vient d’annoncer son partenariat avec Capital Strategies Partners (CSP), un tierce-partie marketeur (TPM) basé à Madrid. Ce dernier sera chargée de la distribution de neuf fonds Sicav d’Artemis IM auprès des investisseurs institutionnels et wholesale en Espagne, en Italie et au Portugal.

Les fonds distribués par CSP sont : Artemis Funds Global High Yield, Global Select, Short-Dated Global High Yield Bond, Global Equity Income, Positive Future Class, SmartGARP Global Emerging Markets, US Extended Alpha Class, US Select Class et US Smaller Companies Class. A travers ce partenariat, Artemis IM souhaite avoir une empreinte plus grande dans le Vieux Continent, selon Greg Jones, directeur de la distribution.