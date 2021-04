Artemis crée un fonds pour l' ancienne équipe d' Aegon AM

(NEWSManagers.com) - Artemis Fund Managers lance le fonds Artemis Positive Future Fund, un fonds géré par l' équipe d' Aegon Asset Management qui a rejoint la société de gestion britannique en novembre dernier. Cette équipe se compose de Craig Bonthron, Neil Goddin, Jonathan Parsons et Ryan Smith. Ce quatuor gérait précédemment le fonds Aegon Global Sustainable Equity Fund. Basés à Edimbourg, les quatre professionnels sont rattachés à Matthew Beesley.

Le nouveau fonds vise à surperformer l'indice MSCI AC World (TR) en rassemblant un portefeuille concentré d' actions de sociétés cotées - entre 35 et 45 - qui relèvent les défis les plus importants en matière de développement durable. "Ces entreprises ont le potentiel de perturber les modèles économiques inefficaces et dépassés. Le fonds se concentre sur les entreprises innovantes, génératrices de revenus et à forte croissance à un stade précoce de leur développement, offrant ainsi une diversification dans un secteur où les grandes capitalisations de " qualité" et de " croissance" dominent", précise un communiqué.

Ce fonds est de droit anglais et sera commercialisé au Royaume-Uni. Mais Artemis a l' intention de lancer une stratégie similaire au sein d' une Sicav luxembourgeoise au premier semestre 2021.