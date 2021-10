ARTEFACT - Résultats semestriels 2021

Marge brute S1 2021 : 40,3 M€, +18% à taux constants



EBITDAr S1 2021 : 9,4 M€ soit 23% de la marge brute



Résultat net ajusté S1 2021: 8,9 M€



Marge brute T3 2021 : 20,3 M€, +32% en proforma



Confirmation des objectifs commerciaux et financiers pour 2021 :

marge brute 2021 d’environ 85 M€ et marge d’EBITDAr comprise entre 22% et 25%



Projet d’offre publique d’achat obligatoire simplifiée déposé par Ardian, nouvel actionnaire majoritaire d’Artefact à la suite de l’acquisition d’un bloc de contrôle



Avis favorable du Conseil d’administration d’Artefact sur le projet d’offre d’Ardian

________________________________________

Paris, le 25 octobre 2021 – 08h30 CEST - Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME), expert dans la transformation data auprès des grandes marques, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2021 et sa marge brute du T3 2021. Le Conseil d’administration, réuni le 22 octobre 2021, a arrêté les comptes semestriels du Groupe pour la période close le 30 juin 2021.