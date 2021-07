Artefact publie sa marge brute du S1 2021

Progression de la marge brute au S1 2021



Marge brute S1 2021 : 40,3 M€, +18% à taux constants

Marge brute T2 2021 : accélération de la croissance au T2 2021,

+25% à taux constants

Nouvelle guidance de marge brute 2021 à environ 85 M€

et maintien d'un objectif de marge d'EBITDAr comprise entre 22% et 25%





Paris, le 22 juillet 2021 - 17h45 CEST - Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME), expert dans la transformation data auprès des grandes marques, publie aujourd'hui sa marge brute du premier semestre 2021 et révise à la hausse sa guidance de marge brute 2021 à environ 85 M€.