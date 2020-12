Artefact : Levée de 21 M€ de dette in fine auprès d'investisseurs de premier plan

Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME) annonce la levée d'un emprunt in fine de 21 millions

d'euros auprès de Tikehau Capital et Bpifrance, prêteurs historiques, et Eiffel Investment Group.

Ce financement, obtenu dans des conditions compétitives, prend la forme d'une unique ligne de dette in fine à

échéance 6 ans, selon les termes de laquelle seuls les intérêts financiers sont payables par périodes trimestrielles

jusqu'à échéance. Le capital sera, quant à lui, remboursé en une fois à l'échéance, soit à fin 2026.

Avec cette opération, la dette long terme du Groupe s'établit à 27 millions d'euros, exclusivement composée de

l'emprunt mis en place ce jour, ainsi que du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 6 millions d'euros, obtenu au cours du

premier semestre.

Ce financement permet à Artefact de refinancer l'intégralité de sa dette long terme, et de bénéficier de 10 millions

d'euros de liquidités additionnelles pour financer sa stratégie de développement offensive. Il s'inscrit dans la

trajectoire de performance dans laquelle le Groupe est désormais engagé.

Guillaume de Roquemaurel et Vincent Luciani, co-CEOs, commentent : « Nous commençons à tirer les bénéfices

de la force de notre modèle tant en termes de croissance que de progression de nos résultats. Il est donc logique

de renforcer aujourd'hui notre situation financière pour accompagner cette solide dynamique de développement.