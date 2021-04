Artefact : Forte progression des résultats 2020 et excellentes perspectives de croissance et de rentabilité

Marge brute 2020 : 70,3 M€, +10% en proforma

EBITDAr 2020 : 13,9 M€ soit 20% de la marge brute

Résultat net ajusté : 8,9 M€

Marge brute T1 2021 : 20,0 M€, +12% à taux constants



Excellentes perspectives de développement et de rentabilité

Accélération du développement international avec l'ouverture d'une filiale aux Etats-Unis

Objectifs 2021 : marge brute supérieure à 80 M€ et marge d'EBITDAr comprise entre 22% et 25%

Objectifs 2025 : croissance annuelle organique comprise entre 15% et 20%

et maintien de la marge d'EBITDAr entre 22% et 25%



Paris, le 22 avril 2021 - 17h45 CEST - Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME), expert dans la transformation data et le marketing digital auprès des grandes marques, annonce aujourd'hui ses résultats consolidés au titre de l'exercice 2020 et publie sa marge brute du premier trimestre 2021. Le Conseil d'Administration, réuni le 20 avril 2021, a arrêté les comptes du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après vérification du rapport de gestion.



