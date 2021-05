Artefact et Econocom s'associent pour améliorer la qualité du Service Desk avec l'Intelligence Artificielle



Paris, le 20 mai 2021 - 07h30 CEST - Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME), expert dans la transformation data et le marketing digital auprès des grandes marques, s'associe à Econocom, expert de la Digital Workplace et premier infogérant de l'environnement utilisateur en France , pour mettre l'Intelligence Artificielle au cœur du support utilisateur dans les Services Desks de ce dernier.



De ce partenariat résulte une solution d'Intelligence Artificielle dédiée aux Services Desks offrant aux utilisateurs, de plus en plus exigeants et dépendants du numérique, une qualité de service et de réponse supérieure pour une expérience fluide, ultra-réactive et pertinente.