ARTEFACT - Entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires d'Artefact avec Ardian Expansion en vue d'une prise de participation majoritaire suivie du dépôt d'une OPA simplifiée

Entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires d'Artefact avec Ardian Expansion en vue d'une prise de participation majoritaire suivie du dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée



Une étape clé pour répondre à l'ambition d'Artefact de devenir un Leader Mondial en Transformation Data et Digitale



Paris, le 26 juillet 2021 - Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME), expert dans la transformation data et le marketing data & digital auprès des grandes marques, annonce que ses principaux actionnaires, dont Monsieur François de la Villardière, Président du Conseil d'administration, les co-fondateurs et co-dirigeants d'Artefact, Messieurs Vincent Luciani, et Guillaume de Roquemaurel, ainsi que certains actionnaires de référence, dont le Fonds Nobel, Financière Arbevel, Truffle Capital et Otus, ainsi que plusieurs managers et actionnaires minoritaires, sont entrés en négociations exclusives le 25 juillet 2021 sur un projet d'acquisition par Ardian Expansion de 17.811.366 actions ordinaires (le « Bloc de Contrôle »), représentant 52.09% du capital et 52.09% des droits de vote d'Artefact, pour un prix de 7,8 euros par action ordinaire.