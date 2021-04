Artefact accélère son développement international avec l'ouverture d'une filiale aux États-Unis

Cette expansion permet au spécialiste des services data d'être présent en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et sur le continent américain (Nord et Sud).



Paris, le 15 avril 2021 - 17h45 CEST - Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME), expert dans la transformation data et marketing digital auprès des grandes marques, annonce l'expansion de ses activités aux États-Unis. Avec l'ouverture du siège de sa filiale américaine à New York City et de son antenne à Los Angeles, Artefact USA permettra au Groupe de mieux servir ses grands comptes mondiaux, d'initier des relations avec les clients locaux et de renforcer ses liens avec les partenaires dans la région. Ghadi Hobeika, manager expérimenté du secteur, dirigera le développement commercial de l'entreprise dans la région. Après avoir travaillé pour le géant de l'immobilier Unibail-Rodamco-Westfield, il rejoint Artefact pour préparer le développement d'Artefact USA avant de devenir Managing Partner.



