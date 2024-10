Artea vise un retour à l’équilibre sur la fin de l’exercice 2024

(AOF) - Au premier semestre 2024, Artea enregistre un chiffre d’affaires de 58,3 millions d'euros, en hausse de +23% par rapport au premier semestre 2023. Le semestre s’est caractérisé par une croissance de l’ensemble des activités du groupe et par une poursuite de la diversification avec une contribution de l’activité Promotion qui ne représente plus que 73% du chiffre d’affaires total au bénéfice des activités d’Energies renouvelables et de Services. Sa perte opérationnelle s’élève à 3,9 millions d'euros sur ce semestre contre une perte de 0,7 millions d'euros il y a un an.

En outre, la perte nette s'élève à 3,9 millions d'euros contre une perte de 1,7 million d'euros au premier semestre 2023.

Sur ce premier semestre, le cash-flow courant part du groupe s'élève à -3,1 millions d'euros contre -33 000 euros au premier semestre 2023.

Sur cette période, l'ANR (Actif Net Réévalué) qui revalorise les actifs exploités pour compte propre (pour la production d'énergie ou pour les services immobiliers) s'établit à 133 millions d'euros, soit 28 euros par action, en baisse de 3% par rapport au 31 décembre 2023.

Côté perspectives, "après un premier semestre 2024 pénalisé majoritairement par la hausse des coûts de construction, Artea est confiant dans un retour à l'équilibre sur la fin de l'exercice 2024, avec le bénéfice attendu au deuxième semestre 2024, correspondant d'une part, à des opérations signées récemment et à celles en discussion à Strasbourg, Bordeaux et Aix-en-Provence qui devraient se déboucler d'ici la fin d'année".

D'autre part le développement de la commercialisation avec la montée en puissance des nouveaux espaces lui permet d'atteindre un taux d'occupation de 98% sur l'ensemble de ses actifs.

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.