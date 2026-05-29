Communiqué de presse ARTEA



Résultats annuels 2025



• Chiffre d’affaires : 58,2 M€

• Un résultat opérationnel courant négatif de 9,8 M€

• Capitaux propres consolidés : 62,1 M€ soit 12,42 € / action



CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025 DE 58,2 M€

En 2025, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires des activités poursuivies de 58,2 M€, en net repli par rapport à 2024 (-41,81 %).



L’évolution du chiffre d’affaires se décompose comme suit :

• Les revenus issus des activités récurrentes immobilières progressent au global de +2,35 % à 20 M€, et intègrent :

o Des revenus fonciers nets en baisse de 4,67 % avec l’impact des cessions liées à la politique d’arbitrage d’actifs en patrimoine ARTEA. Sur l’ensemble du patrimoine du Groupe le taux d’occupation reste optimisé à 91,4 %