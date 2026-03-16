ARTEA : RESULTAT DE L'OFFRE D'ECHANGE D'OBLIGATIONS PAR ARTEA

La société ARTEA (la "Société") annonce ce jour le résultat de l'offre d'échange lancée le 24 février 2026 qui portait sur tout ou partie de l'emprunt obligataire émis par la Société en deux tranches le 16 mars 2021 et le 9 décembre 2022, d'un montant total de 28.749.000 € portant intérêt au taux de 5 % l'an et venant à échéance le 16 mars 2029 (Code ISIN : FR0014002D70) (les "Obligations Existantes") en contrepartie (i) de l'émission par la Société des Obligations Nouvelles (tel que ce terme est défini ci-dessous) et (ii) des intérêts courus au titre des Obligations Existantes acceptées à l'échange (l'"Offre d'Echange"), et qui s'est clôturée le 12 mars 2026.