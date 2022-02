ARTEA : Près de 100 M€ investis en un an dans les actifs d’ARTEA par « L’Immobilière Durable », société de co-investissement fondée par ARTEA et la Banque des Territoires

Paris, le 9 février 2022 – Un an seulement après sa création début 2021, « L’Immobilière Durable », dédiée aux investissements immobiliers ESG des programmes ARTEA, a d’ores et déjà investi près de 100 M€ dans de nouveaux projets pour partie livrés en 2021 ou qui le seront prochainement sur les années 2022 et 2023.

Compte tenu de l’impact du secteur immobilier sur la préservation de l’environnement, qui s’est encore davantage accéléré avec la crise sanitaire, « L’Immobilière Durable » a été créée en avril 2021 avec un capital de 36 M€ à hauteur de 60 % pour ARTEA et 40 % pour la Banque des Territoires. S’inscrivant dans le prolongement d’un partenariat né il y a plus de 10 ans, la foncière s’est vue dotée dès sa création d’un patrimoine immobilier commun d’une valeur de 100 M€, représentant une quinzaine de bâtiments répartis sur trois parcs tertiaires pour une surface totale de 35 000 m².