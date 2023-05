ARTEA lance un financement participatif via Lendosphere pour accompagner la croissance de son pôle énergies renouvelables

Le groupe ARTEA annonce l’ouverture de son premier financement participatif via Lendosphere, pour accompagner la croissance de son pôle énergies renouvelables et atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030. Avec un objectif initial de 2 M€, cette campagne ouverte à tous est la première émission d'un emprunt global de 10 M€.



Les modalités d’investissement (taux d’intérêt, durée, etc.) sont présentées sur : www.lendosphere.com/artea



Décarboner son portefeuille en contribuant à la transition énergétique

Cette levée de fonds en obligations permet, à ceux qui le souhaitent, d’accompagner la croissance du pôle énergies renouvelables du groupe d'ARTEA, fondé en 2001. Sur la base des résultats de croissance de ce pôle (+63 % en 2022 avec 4,2 M€ de chiffre d’affaires), des acquisitions de centrales hydroélectriques, des mises en service de centrales solaires et du déploiement de stations de recharge rapide pour véhicules électriques, l’entreprise vise à multiplier par 5 sa puissance installée et sa production renouvelables sur les 4 prochaines années. Pour son activité stations de recharge, Dream Energy a déjà plus de 100 stations sécurisées et plus de 300 en négociation.