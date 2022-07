ARTEA : Dream Energy et Siemens inaugurent la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques, à énergie renouvelable, des Hauts-de-France, à Lille-Lesquin

Dream Energy et Siemens inaugurent à Lille (Hauts-de-France) la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques et hybrides, alimentée grâce au smartgrid de l’Arteparc et par la production des ressources électriques de Dream Energy. Grâce à l’installation d’une borne Sicharge D de Siemens d’une puissance de 160 kW double, cette station peut permettre de recharger jusqu’à 80% de la batterie d’un véhicule en seulement 20 minutes.



Installée sur l’Arteparc de Lille-Lesquin, un parc tertiaire environnemental de 3e génération du groupe ARTEA, cette station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques est alimentée d’une façon inédite, par les propres unités de production d’énergie de Dream Energy.