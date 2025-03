Communiqué de presse ARTEA



Dream Energy accélère son expansion dans la transition énergétique et la mobilité verte



Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables, et filiale du groupe ARTEA, société cotée sur Euronext, annonce l’entrée de TIIC, spécialiste des infrastructures de mobilité, publiques et digitales en Europe, et membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, à hauteur de 40 % de son capital. Cette levée de fonds stratégique s’accompagne d’un plan d’investissement ambitieux de 230 millions d’euros combinant fonds propres et financement bancaire. Ce projet a pour objectif d’accélérer le développement des infrastructures énergétiques durables et la mobilité électrique en France et en Europe.

Cet investissement renforce l’engagement de Dream Energy dans la transition énergétique grâce à un modèle intégré et innovant.